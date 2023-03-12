12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Житель ЯНАО до смерти избил знакомого и скрылся от полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Обвиняемый жестоко избил хозяина квартиры и скрылся от правоохранительных органов Фото:

Житель Лабытнанги (ЯНАО) во время пьянки избил знакомого, который из-за этого скончался на месте. Как сообщили в окружном управлении следственного комитета, между мужчинами произошел конфликт.

«Следствием установлено, что 9 марта 2023 года в городе Лабытнанги между знакомыми мужчинами, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт. Обвиняемый жестоко избил хозяина квартиры и скрылся от правоохранительных органов. Потерпевший, 1981 года рождения, скончался на месте преступления», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину задержали в Губкинском. На данный момент следователи собирают доказательства и уточняют обстоятельства преступления. Обвиняемого планируют заключить под стражу.

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Житель Лабытнанги (ЯНАО) во время пьянки избил знакомого, который из-за этого скончался на месте. Как сообщили в окружном управлении следственного комитета, между мужчинами произошел конфликт. «Следствием установлено, что 9 марта 2023 года в городе Лабытнанги между знакомыми мужчинами, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт. Обвиняемый жестоко избил хозяина квартиры и скрылся от правоохранительных органов. Потерпевший, 1981 года рождения, скончался на месте преступления», — говорится в сообщении. Уточняется, что мужчину задержали в Губкинском. На данный момент следователи собирают доказательства и уточняют обстоятельства преступления. Обвиняемого планируют заключить под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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