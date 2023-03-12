Житель ЯНАО до смерти избил знакомого и скрылся от полиции

13 марта 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Обвиняемый жестоко избил хозяина квартиры и скрылся от правоохранительных органов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Лабытнанги (ЯНАО) во время пьянки избил знакомого, который из-за этого скончался на месте. Как сообщили в окружном управлении следственного комитета, между мужчинами произошел конфликт. «Следствием установлено, что 9 марта 2023 года в городе Лабытнанги между знакомыми мужчинами, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт. Обвиняемый жестоко избил хозяина квартиры и скрылся от правоохранительных органов. Потерпевший, 1981 года рождения, скончался на месте преступления», — говорится в сообщении. Уточняется, что мужчину задержали в Губкинском. На данный момент следователи собирают доказательства и уточняют обстоятельства преступления. Обвиняемого планируют заключить под стражу.

Житель Лабытнанги (ЯНАО) во время пьянки избил знакомого, который из-за этого скончался на месте. Как сообщили в окружном управлении следственного комитета, между мужчинами произошел конфликт. «Следствием установлено, что 9 марта 2023 года в городе Лабытнанги между знакомыми мужчинами, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт. Обвиняемый жестоко избил хозяина квартиры и скрылся от правоохранительных органов. Потерпевший, 1981 года рождения, скончался на месте преступления», — говорится в сообщении. Уточняется, что мужчину задержали в Губкинском. На данный момент следователи собирают доказательства и уточняют обстоятельства преступления. Обвиняемого планируют заключить под стражу.