Курганский военком заявил о проблемах с кадрами

О текучке кадров рассказал курганский военком Айрат Зарипов
В военкомате Курганской области наблюдается текучка кадров. Об этом во время празднования 80-летия военного комиссариата Курганской области рассказал его руководитель Айрат Зарипов.
«Проблемы с кадрами всегда существуют, и в каждой организации они есть. Люди выбирают себе место, где им поудобнее и комфортнее, чтобы устраивала зарплата, поэтому текучесть кадров конечно же есть», — ответил Зарипов на вопрос URA.RU.
Ранее стало известно, в проектный институт «Кургангражданпроект», которым раньше руководил нынешний замгубернатора Константин Малышев, массово требуются сотрудники. Вакансии есть и в департаментах областного правительства.
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