Курганский военком заявил о проблемах с кадрами

13 марта 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

О текучке кадров рассказал курганский военком Айрат Зарипов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В военкомате Курганской области наблюдается текучка кадров. Об этом во время празднования 80-летия военного комиссариата Курганской области рассказал его руководитель Айрат Зарипов. «Проблемы с кадрами всегда существуют, и в каждой организации они есть. Люди выбирают себе место, где им поудобнее и комфортнее, чтобы устраивала зарплата, поэтому текучесть кадров конечно же есть», — ответил Зарипов на вопрос URA.RU. Ранее стало известно, в проектный институт «Кургангражданпроект», которым раньше руководил нынешний замгубернатора Константин Малышев, массово требуются сотрудники. Вакансии есть и в департаментах областного правительства.

В военкомате Курганской области наблюдается текучка кадров. Об этом во время празднования 80-летия военного комиссариата Курганской области рассказал его руководитель Айрат Зарипов. «Проблемы с кадрами всегда существуют, и в каждой организации они есть. Люди выбирают себе место, где им поудобнее и комфортнее, чтобы устраивала зарплата, поэтому текучесть кадров конечно же есть», — ответил Зарипов на вопрос URA.RU. Ранее стало известно, в проектный институт «Кургангражданпроект», которым раньше руководил нынешний замгубернатора Константин Малышев, массово требуются сотрудники. Вакансии есть и в департаментах областного правительства.