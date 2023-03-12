12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Курганский военком заявил о проблемах с кадрами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с Зариповым Айратом. Курган, зарипов айрат
О текучке кадров рассказал курганский военком Айрат Зарипов Фото:

В военкомате Курганской области наблюдается текучка кадров. Об этом во время празднования 80-летия военного комиссариата Курганской области рассказал его руководитель Айрат Зарипов.

«Проблемы с кадрами всегда существуют, и в каждой организации они есть. Люди выбирают себе место, где им поудобнее и комфортнее, чтобы устраивала зарплата, поэтому текучесть кадров конечно же есть», — ответил Зарипов на вопрос URA.RU.

Ранее стало известно, в проектный институт «Кургангражданпроект», которым раньше руководил нынешний замгубернатора Константин Малышев, массово требуются сотрудники. Вакансии есть и в департаментах областного правительства.

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В военкомате Курганской области наблюдается текучка кадров. Об этом во время празднования 80-летия военного комиссариата Курганской области рассказал его руководитель Айрат Зарипов. «Проблемы с кадрами всегда существуют, и в каждой организации они есть. Люди выбирают себе место, где им поудобнее и комфортнее, чтобы устраивала зарплата, поэтому текучесть кадров конечно же есть», — ответил Зарипов на вопрос URA.RU. Ранее стало известно, в проектный институт «Кургангражданпроект», которым раньше руководил нынешний замгубернатора Константин Малышев, массово требуются сотрудники. Вакансии есть и в департаментах областного правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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