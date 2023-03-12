Тюмень накроет дождь со снегом

Мокрый снег ждет тюменцев с утра и до ночи 14 марта
Утром, днем и вечером 14 марта в Тюмени ожидаются дождь и снег. Такой прогноз приводится сервисом «Яндекс. Погода».
«Тюмень, 14 марта. Утро, день, вечер — дождь со снегом», — сообщает сервис «Яндекс. Погода».
Температура воздуха будет колебаться от -2 до 0 градусов. Однако из-за ветра и осадков ощущаться это будет как -7 градусов по Цельсию. Ближе к ночи небо прояснится.
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