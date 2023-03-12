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Тюмень накроет дождь со снегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Мокрый снег ждет тюменцев с утра и до ночи 14 марта Фото:

Утром, днем и вечером 14 марта в Тюмени ожидаются дождь и снег. Такой прогноз приводится сервисом «Яндекс. Погода».

«Тюмень, 14 марта. Утро, день, вечер — дождь со снегом», — сообщает сервис «Яндекс. Погода».

Температура воздуха будет колебаться от -2 до 0 градусов. Однако из-за ветра и осадков ощущаться это будет как -7 градусов по Цельсию. Ближе к ночи небо прояснится.

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Утром, днем и вечером 14 марта в Тюмени ожидаются дождь и снег. Такой прогноз приводится сервисом «Яндекс. Погода». «Тюмень, 14 марта. Утро, день, вечер — дождь со снегом», — сообщает сервис «Яндекс. Погода». Температура воздуха будет колебаться от -2 до 0 градусов. Однако из-за ветра и осадков ощущаться это будет как -7 градусов по Цельсию. Ближе к ночи небо прояснится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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