Тюмень накроет дождь со снегом

13 марта 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Мокрый снег ждет тюменцев с утра и до ночи 14 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Утром, днем и вечером 14 марта в Тюмени ожидаются дождь и снег. Такой прогноз приводится сервисом «Яндекс. Погода». «Тюмень, 14 марта. Утро, день, вечер — дождь со снегом», — сообщает сервис «Яндекс. Погода». Температура воздуха будет колебаться от -2 до 0 градусов. Однако из-за ветра и осадков ощущаться это будет как -7 градусов по Цельсию. Ближе к ночи небо прояснится.

Утром, днем и вечером 14 марта в Тюмени ожидаются дождь и снег. Такой прогноз приводится сервисом «Яндекс. Погода». «Тюмень, 14 марта. Утро, день, вечер — дождь со снегом», — сообщает сервис «Яндекс. Погода». Температура воздуха будет колебаться от -2 до 0 градусов. Однако из-за ветра и осадков ощущаться это будет как -7 градусов по Цельсию. Ближе к ночи небо прояснится.