Силовики Ханты-Мансийска ищут бомбу в ТЦ «Евродом»

13 марта 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Неизвестный прислал сообщение на электронную почту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экстренные службы Ханты-Мансийска ищут взрывное устройство в торговом центре «Евродом», расположенном на улице Чехова, из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Поступило сообщение о минировании торгового центра. На место тут же были направлены наряды полиции и кинологи с собаками для проверки объекта. На месте дежурят все экстренные службы. Все посетители и сотрудники эвакуированы», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестный угрожал сжечь аэропорт Нижневартовска, если ему не переведут два миллиона. Свою угрозу аноним озвучил, позвонив в справочную службу воздушной гавани.

Экстренные службы Ханты-Мансийска ищут взрывное устройство в торговом центре «Евродом», расположенном на улице Чехова, из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Поступило сообщение о минировании торгового центра. На место тут же были направлены наряды полиции и кинологи с собаками для проверки объекта. На месте дежурят все экстренные службы. Все посетители и сотрудники эвакуированы», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестный угрожал сжечь аэропорт Нижневартовска, если ему не переведут два миллиона. Свою угрозу аноним озвучил, позвонив в справочную службу воздушной гавани.