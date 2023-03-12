12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Силовики Ханты-Мансийска ищут бомбу в ТЦ «Евродом»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр «Стрекоза». Курган, торговый центр, вход запрещен, тц, вход закрыт, ограничительная лента, посетители тц, вход в тц
Неизвестный прислал сообщение на электронную почту Фото:

Экстренные службы Ханты-Мансийска ищут взрывное устройство в торговом центре «Евродом», расположенном на улице Чехова, из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«Поступило сообщение о минировании торгового центра. На место тут же были направлены наряды полиции и кинологи с собаками для проверки объекта. На месте дежурят все экстренные службы. Все посетители и сотрудники эвакуированы», — сообщил собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что неизвестный угрожал сжечь аэропорт Нижневартовска, если ему не переведут два миллиона. Свою угрозу аноним озвучил, позвонив в справочную службу воздушной гавани.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Экстренные службы Ханты-Мансийска ищут взрывное устройство в торговом центре «Евродом», расположенном на улице Чехова, из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Поступило сообщение о минировании торгового центра. На место тут же были направлены наряды полиции и кинологи с собаками для проверки объекта. На месте дежурят все экстренные службы. Все посетители и сотрудники эвакуированы», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестный угрожал сжечь аэропорт Нижневартовска, если ему не переведут два миллиона. Свою угрозу аноним озвучил, позвонив в справочную службу воздушной гавани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...