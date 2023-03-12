Силовики Ханты-Мансийска ищут бомбу в ТЦ «Евродом»

Экстренные службы Ханты-Мансийска ищут взрывное устройство в торговом центре «Евродом», расположенном на улице Чехова, из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.
«Поступило сообщение о минировании торгового центра. На место тут же были направлены наряды полиции и кинологи с собаками для проверки объекта. На месте дежурят все экстренные службы. Все посетители и сотрудники эвакуированы», — сообщил собеседник.
Ранее URA.RU сообщало, что неизвестный угрожал сжечь аэропорт Нижневартовска, если ему не переведут два миллиона. Свою угрозу аноним озвучил, позвонив в справочную службу воздушной гавани.
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