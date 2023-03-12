Жители ЯНАО пожаловались властям на отсутствие финансирования спорта в регионе

Родители пловцов вынуждены оплачивать сборы сами Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) утверждают, что в регионе не финансируют сборы для пловцов и боксеров. Кроме того, родителям приходится покупать весь спортивный инвентарь самостоятельно. На это пожаловались ямальцы в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемая администрация, губернатор, вы всячески поддерживаете волейбол. Даже кубок губернатора по волейболу сделали. А остальные виды спорта? Выделяете финансирование на дипломы, а нужно ли оно? Вы спросите родителей, может лучше выделять финансирование на сборы, на вывоз детей на соревнования», — написала пользовательница Кристина Шмойлова в группе «Подслушано в Салехарде».

Еще одна пользовательница отметила, что этим летом родителям детей, занимающихся плаванием, придется оплатить сборы тренерам. Другая написала, что подобные мероприятия обходятся приблизительно в 70 тысяч рублей. «Чьи родители могут оплатить сборы, а это минимум 70 тысяч рублей, плюс билеты на дорогу, те дети и едут, другие, как говорится, остаются в стороне», — написала Анастасия Спирина.

Другие пользователи отметили, что такая же ситуация складывается и у спортсменов, занимающихся боксом. «Наши боксеры трудятся. Соревнования всяческие. А на сборы так ни разу и не попали. Кто-то готов ехать за свой счет, но и этой возможности нет, потому что ради трех парней группу отправлять не будут», — написала Галина Васечкина.

В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали дать ответ позже. На момент публикации он получен не был.

Ранее сообщалось, что в учреждениях, подведомственных депспорту, поднимут зарплаты. Однако повышение окладов планировалось в среднем на 200 рублей.