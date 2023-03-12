Десятки домов Перми останутся без холодной воды

13 марта 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Большое количество домов будет без холодной воды на этой неделе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На этой неделе десятки домов Перми останутся без холодной воды. График отключений выложили на сайте «Новогор — Прикамье». «Локальные отключения водоснабжения позволяют предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями. При этом условия возможного ограничения или прекращения подачи воды предусмотрены действующим законодательством. Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям», — указано на сайте поставщика. В 10 утра 14 марта воду до 18:00—19:30 отключат по адресам Лиственная, 2; Нейвинская, 10, 10а, 12, 14; Генерала Черняховского, 84, 86; Серпуховская, 5, 7, 7а. А жителям домов Спартаковская, 4, 7, 14 придется подождать дольше — до 10 утра 15 марта. Отключения запланированы также в пятницу, 17 марта. Без воды будет несколько домов по улице Клары Цеткин. А в субботу, 18 марта, планируется масштабное отключение в ряде ломов по улицам Вильямса, Гайвинской, 1-й Дубровский переулок, 2-й Дубровский переулок, Карбышева, Маршала Толбухина, Никитина, Писарева, Репина. В воскресенье, 19 марта, без воды будут жители домов по улицам Архитектура Свиязева, Геологов, Композитора Глинки, Космонавта Леонова. Посмотреть, попадает ли дом под отключение, можно на сайте «Новогор-Прикамье» во вкладке «Отключения». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На этой неделе десятки домов Перми останутся без холодной воды. График отключений выложили на сайте «Новогор — Прикамье». «Локальные отключения водоснабжения позволяют предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями. При этом условия возможного ограничения или прекращения подачи воды предусмотрены действующим законодательством. Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям», — указано на сайте поставщика. В 10 утра 14 марта воду до 18:00—19:30 отключат по адресам Лиственная, 2; Нейвинская, 10, 10а, 12, 14; Генерала Черняховского, 84, 86; Серпуховская, 5, 7, 7а. А жителям домов Спартаковская, 4, 7, 14 придется подождать дольше — до 10 утра 15 марта. Отключения запланированы также в пятницу, 17 марта. Без воды будет несколько домов по улице Клары Цеткин. А в субботу, 18 марта, планируется масштабное отключение в ряде ломов по улицам Вильямса, Гайвинской, 1-й Дубровский переулок, 2-й Дубровский переулок, Карбышева, Маршала Толбухина, Никитина, Писарева, Репина. В воскресенье, 19 марта, без воды будут жители домов по улицам Архитектура Свиязева, Геологов, Композитора Глинки, Космонавта Леонова. Посмотреть, попадает ли дом под отключение, можно на сайте «Новогор-Прикамье» во вкладке «Отключения».