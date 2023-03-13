Дети екатеринбургских участников СВО бесплатно отдохнут на Черном море

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Отправка мобилизованных. Тюмень , папа с дочкой, папа с ребенком, мобилизованные, проводы мобилизованных, мобилизованный
Формированием детских групп занимаются областные власти Фото:

Дети участников СВО из Екатеринбурга летом 2023 года бесплатно отправятся отдыхать на Черное море. Об этом заявила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во время брифинга, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня у нас дети мобилизованных бесплатно питаются в школах и детских садах. Также все деточки такие летом поедут с „поездом здоровья“ на Черное море. Сейчас мы эту работу ведем и предлагаем путевки», — рассказала Сибирцева. По ее словам, «поезда» формируют областные власти.

Вице-мэр добавила, что для дошкольников существуют ограничения по возрасту для таких поездок. Однако для них в качестве альтернативы имеются бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

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Дети участников СВО из Екатеринбурга летом 2023 года бесплатно отправятся отдыхать на Черное море. Об этом заявила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во время брифинга, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня у нас дети мобилизованных бесплатно питаются в школах и детских садах. Также все деточки такие летом поедут с „поездом здоровья“ на Черное море. Сейчас мы эту работу ведем и предлагаем путевки», — рассказала Сибирцева. По ее словам, «поезда» формируют областные власти. Вице-мэр добавила, что для дошкольников существуют ограничения по возрасту для таких поездок. Однако для них в качестве альтернативы имеются бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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