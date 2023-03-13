Дети екатеринбургских участников СВО бесплатно отдохнут на Черном море

Формированием детских групп занимаются областные власти Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дети участников СВО из Екатеринбурга летом 2023 года бесплатно отправятся отдыхать на Черное море. Об этом заявила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во время брифинга, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня у нас дети мобилизованных бесплатно питаются в школах и детских садах. Также все деточки такие летом поедут с „поездом здоровья“ на Черное море. Сейчас мы эту работу ведем и предлагаем путевки», — рассказала Сибирцева. По ее словам, «поезда» формируют областные власти.

Вице-мэр добавила, что для дошкольников существуют ограничения по возрасту для таких поездок. Однако для них в качестве альтернативы имеются бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.