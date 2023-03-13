Холдинг Вексельберга хочет выкупить Среднеуральскую ГРЭС

На переговоры о покупке СУГРЭС прилетал Евгений Ольховик (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Т-Плюс» (контролируется ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) хочет выкупить у «Лукойла» Среднеуральскую ГРЭС, которой нефтяники владеют случайно: станцию выкупили в сентябре 2022-го в пакете с другими активами быстро уходившего из России итальянского холдинга Enel. За неполный год, что «Лукойл» владеет СУГРЭС, компания и «Т-Плюс» поругались не один раз, поделился источник URA.RU.

Сотрудники Вексельберга отапливают Екатеринбург ресурсами станции и спорят об объемах поставок тепла. Нефтяникам станция не нужна, но и терпеть убыток они не хотят. По данным агентства, недавно в Екатеринбург прилетал один из топов «Реновы» Евгений Ольховик — на переговоры о покупке Среднеуральской ГРЭС. В пресс-службе «Т-Плюс» от комментариев пока воздерживаются.