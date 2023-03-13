Школьников Донбасса готовятся обучать в Екатеринбурге

13 марта 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов провел встречу с представителями Макеевки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с представителями делегации из Макеевки (ДНР) и обсудил возможность обучения детей Донбасса в школах Екатеринбурга. Соответствующий пост градоначальник опубликовал в своем telegram-канале. «Первоочередная задача — вернуть в город нормальную жизнь. Для этого, в частности, обсудили возможность организовать обучение в екатеринбургских школах 11-классников из Макеевки», — говорится в сообщении Орлова. Он подчеркнул, что на встрече, где присутствовал глава Макеевки Владислав Ключаров, также обсудили сотрудничество в культурной области. В Екатеринбургском Театре Драмы вечером 13 марта планируется выступление артистов Донбасса в спектакле «Левша». Делегация из Макеевки приехала в Екатеринбург утром 12 марта, согласно планам, визит продлится несколько дней. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область взяла шефство над Макеевкой.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с представителями делегации из Макеевки (ДНР) и обсудил возможность обучения детей Донбасса в школах Екатеринбурга. Соответствующий пост градоначальник опубликовал в своем telegram-канале. «Первоочередная задача — вернуть в город нормальную жизнь. Для этого, в частности, обсудили возможность организовать обучение в екатеринбургских школах 11-классников из Макеевки», — говорится в сообщении Орлова. Он подчеркнул, что на встрече, где присутствовал глава Макеевки Владислав Ключаров, также обсудили сотрудничество в культурной области. В Екатеринбургском Театре Драмы вечером 13 марта планируется выступление артистов Донбасса в спектакле «Левша». Делегация из Макеевки приехала в Екатеринбург утром 12 марта, согласно планам, визит продлится несколько дней. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область взяла шефство над Макеевкой.