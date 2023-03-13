Школьников Донбасса готовятся обучать в Екатеринбурге

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Пресс-конференция главы городе Екатеринбурга Алексея Орлова по итогам работы в 2022 году. Екатеринбург , орлов алексей
Алексей Орлов провел встречу с представителями Макеевки Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с представителями делегации из Макеевки (ДНР) и обсудил возможность обучения детей Донбасса в школах Екатеринбурга. Соответствующий пост градоначальник опубликовал в своем telegram-канале.

«Первоочередная задача — вернуть в город нормальную жизнь. Для этого, в частности, обсудили возможность организовать обучение в екатеринбургских школах 11-классников из Макеевки», — говорится в сообщении Орлова.

Он подчеркнул, что на встрече, где присутствовал глава Макеевки Владислав Ключаров, также обсудили сотрудничество в культурной области. В Екатеринбургском Театре Драмы вечером 13 марта планируется выступление артистов Донбасса в спектакле «Левша».

Делегация из Макеевки приехала в Екатеринбург утром 12 марта, согласно планам, визит продлится несколько дней. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область взяла шефство над Макеевкой.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с представителями делегации из Макеевки (ДНР) и обсудил возможность обучения детей Донбасса в школах Екатеринбурга. Соответствующий пост градоначальник опубликовал в своем telegram-канале. «Первоочередная задача — вернуть в город нормальную жизнь. Для этого, в частности, обсудили возможность организовать обучение в екатеринбургских школах 11-классников из Макеевки», — говорится в сообщении Орлова. Он подчеркнул, что на встрече, где присутствовал глава Макеевки Владислав Ключаров, также обсудили сотрудничество в культурной области. В Екатеринбургском Театре Драмы вечером 13 марта планируется выступление артистов Донбасса в спектакле «Левша». Делегация из Макеевки приехала в Екатеринбург утром 12 марта, согласно планам, визит продлится несколько дней. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область взяла шефство над Макеевкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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