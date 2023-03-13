Пермяк погиб в ходе СВО в Артемовске

Житель Верещагино Пермского края Виталий Главатских погиб в ходе СВО
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Прощание состоится 14 марта Фото:

В Артемовске (Бахмут) в боях погиб житель Верещагино (Пермский край) Виталий Главатских. Об этом сообщили в администрации Верещагинского городского округа.

«Память навсегда. В ходе специальной военной операции на территории Украины 22 февраля 2023 года в городе Артемовск погиб наш земляк, выпускник школы № 2 Виталий Васильевич Главатских 1998 года рождения. Наши соболезнования родным и близким», — указано на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с погибшим пройдет в музейно-культурном центре 14 марта с 10:30 до 11:30. Отпевание состоится в храме Александра Невского в 12:00.

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главные цели — защита мирных жителей Донбасса от геноцида, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Виталий Главатских погиб 22 февраля 2023 года

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В Артемовске (Бахмут) в боях погиб житель Верещагино (Пермский край) Виталий Главатских. Об этом сообщили в администрации Верещагинского городского округа. «Память навсегда. В ходе специальной военной операции на территории Украины 22 февраля 2023 года в городе Артемовск погиб наш земляк, выпускник школы № 2 Виталий Васильевич Главатских 1998 года рождения. Наши соболезнования родным и близким», — указано на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с погибшим пройдет в музейно-культурном центре 14 марта с 10:30 до 11:30. Отпевание состоится в храме Александра Невского в 12:00. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главные цели — защита мирных жителей Донбасса от геноцида, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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