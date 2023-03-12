В отдаленное село ЯНАО массово ищут работников культуры

Учреждению требуется хореограф, которому обещают платить от 53 742 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В село Красноселькуп (ЯНАО) массово набирают работников культуры. В муниципальном учреждении культуры «Централизованная клубная система» открыто 12 вакансий, в том числе и должность руководителя.

«Должность директора. Зарплата от 101 400 рублей. Требования к кандидату: опыт работы от 5 лет, высшее образование, специальность — культура и искусство», — говорится в объявлении окружного банка вакансий.

В учреждение на ненормированный рабочий день ищут хормейстера с зарплатой от 65 910 рублей. Также открыты три вакансии заведующего частью (художественной, постановочной) с заработной платой от 60 840 рублей. Также требуется и хореограф, которому обещают платить от 53 742 рублей.

«На стажировку требуется методист библиотеки, дома народного творчества, клубного учреждения, музея, центра. Зарплата от 28 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Также в учреждение ищут руководителя театрального кружка на зарплату от 53 885 рублей, художественного руководителя — от 84 500 рублей и двух менеджеров на зарплату от 59 546 рублей. Открыта и вакансия программиста, с зарплатой от 76 220 рублей.

Ранее сообщалось, что в мэрии массово набирают руководителей. Больше всего открытых вакансий для управленцев в администрации Ноябрьска.