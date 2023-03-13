Власти ХМАО требуют от нефтяников восстановить 100 гектаров леса

Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО через суд потребовал от нефтяной компании «Пулытьинское» исполнить обязательства по восстановлению леса. На сайте арбитражного суда указано, что территория нарушенных нефтяниками земель составила более 100 гектаров.
«Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО „Пулытьинское“ о понуждении выполнить лесовосстановительные работы на площади 100,9635 га. Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу», — гласит определение суда.
На прошедшем накануне заседании суд постановил полностью удовлетворить иск. По решению ведомства, компания должна восстановить тайгу до ноября 2023 года.
URA.RU направило запрос в компанию «Пулытьинское» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что суд обязал компанию «РН-Няганьнефтегаз» возместить вред природе, нанесенный разливом нефти. Сумма ущерба лесному фонду составила более 770 тысяч рублей.
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