13 марта 2023

В Екатеринбурге отменили рейсы в Ташкент и Бишкек. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
Рейсы из Екатеринбурга в столицы Киргизии и Узбекистана 14 марта отменили Фото:

В Екатеринбурге отменили рейсы в Бишкек (Киргизия) и Ташкент (Узбекистан) 14 марта. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс U6-2985 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь 14 марта в 0:40 из Екатеринбурга в Бишкек — отменен, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Помимо этого не состоялся вылет самолета в Ташкент авиакомпании Panorama Airways.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии» и в пресс-службу Panorama Airways. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге отменили рейсы в Бишкек (Киргизия) и Ташкент (Узбекистан) 14 марта. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-2985 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь 14 марта в 0:40 из Екатеринбурга в Бишкек — отменен, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Помимо этого не состоялся вылет самолета в Ташкент авиакомпании Panorama Airways. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии» и в пресс-службу Panorama Airways. На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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