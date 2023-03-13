Рейсы из Екатеринбурга в столицы Киргизии и Узбекистана 14 марта отменили
В Екатеринбурге отменили рейсы в Бишкек (Киргизия) и Ташкент (Узбекистан) 14 марта. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс U6-2985 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь 14 марта в 0:40 из Екатеринбурга в Бишкек — отменен, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Помимо этого не состоялся вылет самолета в Ташкент авиакомпании Panorama Airways.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии» и в пресс-службу Panorama Airways. На момент публикации новости ответ не был получен.
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