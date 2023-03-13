В Екатеринбурге отменили рейсы в Ташкент и Бишкек. Скрин

14 марта 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

Рейсы из Екатеринбурга в столицы Киргизии и Узбекистана 14 марта отменили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге отменили рейсы в Бишкек (Киргизия) и Ташкент (Узбекистан) 14 марта. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-2985 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь 14 марта в 0:40 из Екатеринбурга в Бишкек — отменен, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Помимо этого не состоялся вылет самолета в Ташкент авиакомпании Panorama Airways. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии» и в пресс-службу Panorama Airways. На момент публикации новости ответ не был получен. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В Екатеринбурге отменили рейсы в Бишкек (Киргизия) и Ташкент (Узбекистан) 14 марта. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-2985 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь 14 марта в 0:40 из Екатеринбурга в Бишкек — отменен, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Помимо этого не состоялся вылет самолета в Ташкент авиакомпании Panorama Airways. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии» и в пресс-службу Panorama Airways. На момент публикации новости ответ не был получен.