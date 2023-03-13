13 марта 2023
12 марта 2023
11 марта 2023

Пьяный житель ЯНАО насмерть забил стеклянной бутылкой мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время пьянки ямалец избил пустой бутылкой мужчину и женщину Фото:

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) избил стеклянной бутылкой женщину и мужчину. Последний скончался от полученных травм. По информации регионального управления СКР, это случилось из-за конфликта во время пьянки.

«По данным следствия, 30 апреля 2022 года в Новом Уренгое мужчина 1974 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения находясь в квартире соседей, вступил в конфликт с другими гостями. Пустой стеклянной бутылкой он нанес множественные удары женщине и мужчине. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте происшествия. Женщине причинены телесные повреждения, которые по совокупности оцениваются как средней тяжести вред здоровью», — говорится в сообщении.

Ямалец понесет наказание и проведет 12 лет и 6 месяцев за решеткой. Он отправится в колонию строгого режима.

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Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) избил стеклянной бутылкой женщину и мужчину. Последний скончался от полученных травм. По информации регионального управления СКР, это случилось из-за конфликта во время пьянки. «По данным следствия, 30 апреля 2022 года в Новом Уренгое мужчина 1974 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения находясь в квартире соседей, вступил в конфликт с другими гостями. Пустой стеклянной бутылкой он нанес множественные удары женщине и мужчине. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте происшествия. Женщине причинены телесные повреждения, которые по совокупности оцениваются как средней тяжести вред здоровью», — говорится в сообщении. Ямалец понесет наказание и проведет 12 лет и 6 месяцев за решеткой. Он отправится в колонию строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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