Пьяный житель ЯНАО насмерть забил стеклянной бутылкой мужчину

14 марта 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Во время пьянки ямалец избил пустой бутылкой мужчину и женщину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) избил стеклянной бутылкой женщину и мужчину. Последний скончался от полученных травм. По информации регионального управления СКР, это случилось из-за конфликта во время пьянки. «По данным следствия, 30 апреля 2022 года в Новом Уренгое мужчина 1974 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения находясь в квартире соседей, вступил в конфликт с другими гостями. Пустой стеклянной бутылкой он нанес множественные удары женщине и мужчине. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте происшествия. Женщине причинены телесные повреждения, которые по совокупности оцениваются как средней тяжести вред здоровью», — говорится в сообщении. Ямалец понесет наказание и проведет 12 лет и 6 месяцев за решеткой. Он отправится в колонию строгого режима.

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) избил стеклянной бутылкой женщину и мужчину. Последний скончался от полученных травм. По информации регионального управления СКР, это случилось из-за конфликта во время пьянки. «По данным следствия, 30 апреля 2022 года в Новом Уренгое мужчина 1974 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения находясь в квартире соседей, вступил в конфликт с другими гостями. Пустой стеклянной бутылкой он нанес множественные удары женщине и мужчине. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте происшествия. Женщине причинены телесные повреждения, которые по совокупности оцениваются как средней тяжести вред здоровью», — говорится в сообщении. Ямалец понесет наказание и проведет 12 лет и 6 месяцев за решеткой. Он отправится в колонию строгого режима.