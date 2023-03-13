13 марта 2023

Прокуратура проверяет нелегальные схемы зачисления пермяков в элитные школы после публикации URA.RU

Пермских прокуроров заинтересовали схемы зачисления детей в первые классы элитных школ
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, прокурор, судебное заседание, судебное дело
Ведомство заинтересовалось услугами, которые предлагают родителям первоклассников Фото:

Прокуратура Перми проводит проверку после публикации URA.RU о нелегальных схемах зачисления детей в первые классы элитных школ. Об этом агентству сообщили в ведомстве.

«Прокуратурой города Перми проводится проверка по публикации URA.RU „Силовики изучают нелегальную схему по зачислению детей в элитные школы Пермского края“», — сообщили в ведомстве. Подпись на сообщении о проверке поставила заместитель прокурора города Анна Бабкина.

Объявления о помощи в зачислении детей в первые классы элитных школ были размещены на популярном сервисе объявлений. На сегодняшний день одно из трех объявлений удалено, по остальным можно до сих пор обратиться за помощью.

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Прокуратура Перми проводит проверку после публикации URA.RU о нелегальных схемах зачисления детей в первые классы элитных школ. Об этом агентству сообщили в ведомстве. «Прокуратурой города Перми проводится проверка по публикации URA.RU „Силовики изучают нелегальную схему по зачислению детей в элитные школы Пермского края“», — сообщили в ведомстве. Подпись на сообщении о проверке поставила заместитель прокурора города Анна Бабкина. Объявления о помощи в зачислении детей в первые классы элитных школ были размещены на популярном сервисе объявлений. На сегодняшний день одно из трех объявлений удалено, по остальным можно до сих пор обратиться за помощью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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