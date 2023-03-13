Прокуратура проверяет нелегальные схемы зачисления пермяков в элитные школы после публикации URA.RU

Пермских прокуроров заинтересовали схемы зачисления детей в первые классы элитных школ

14 марта 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Ведомство заинтересовалось услугами, которые предлагают родителям первоклассников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Перми проводит проверку после публикации URA.RU о нелегальных схемах зачисления детей в первые классы элитных школ. Об этом агентству сообщили в ведомстве. «Прокуратурой города Перми проводится проверка по публикации URA.RU „Силовики изучают нелегальную схему по зачислению детей в элитные школы Пермского края“», — сообщили в ведомстве. Подпись на сообщении о проверке поставила заместитель прокурора города Анна Бабкина. Объявления о помощи в зачислении детей в первые классы элитных школ были размещены на популярном сервисе объявлений. На сегодняшний день одно из трех объявлений удалено, по остальным можно до сих пор обратиться за помощью.

Прокуратура Перми проводит проверку после публикации URA.RU о нелегальных схемах зачисления детей в первые классы элитных школ. Об этом агентству сообщили в ведомстве. «Прокуратурой города Перми проводится проверка по публикации URA.RU „Силовики изучают нелегальную схему по зачислению детей в элитные школы Пермского края“», — сообщили в ведомстве. Подпись на сообщении о проверке поставила заместитель прокурора города Анна Бабкина. Объявления о помощи в зачислении детей в первые классы элитных школ были размещены на популярном сервисе объявлений. На сегодняшний день одно из трех объявлений удалено, по остальным можно до сих пор обратиться за помощью.