Прокуратура проверяет нелегальные схемы зачисления пермяков в элитные школы после публикации URA.RU

Прокуратура Перми проводит проверку после публикации URA.RU о нелегальных схемах зачисления детей в первые классы элитных школ. Об этом агентству сообщили в ведомстве.
«Прокуратурой города Перми проводится проверка по публикации URA.RU „Силовики изучают нелегальную схему по зачислению детей в элитные школы Пермского края“», — сообщили в ведомстве. Подпись на сообщении о проверке поставила заместитель прокурора города Анна Бабкина.
Объявления о помощи в зачислении детей в первые классы элитных школ были размещены на популярном сервисе объявлений. На сегодняшний день одно из трех объявлений удалено, по остальным можно до сих пор обратиться за помощью.
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