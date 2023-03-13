Комарова поручила разработать программу профилактики наркомании в ХМАО

14 марта 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Комарова провела заседание антинаркотической комиссии ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила окружным департаментам разработать модельную муниципальную программу по профилактике наркомании. На сайте правительства Югры указано, что такое решение глава округа приняла на заседании антинаркотической комиссии. «В ходе заседания глава региона поручила департаменту региональной безопасности совместно с исполнительными органами в сфере здравоохранения, социального развития, образования, правоохранительными органами и главами муниципальных образований разработать модельную муниципальную программу по профилактике незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в публикации на сайте. Также участники совещания решили провести в ХМАО месячник, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией. В рамках проекта будут организованы разнообразные активности: квесты, флешмобы, конкурсы, профилактические беседы и рейды. По данным мониторинга, в 2022 году в регионе на 7,9% снизилась общая распространенность наркомании, на 0,4% уменьшилось число преступлений, связанных с наркотиками. Комарова попросила коллег очень внимательно работать в этом направлении. Ранее URA.RU писало, что на заседании антинаркотической комиссии Комарова рассказала, что 9,1% жителей ХМАО не знают о мерах ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотиков. Она поручила провести дополнительные мероприятия по информированию населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила окружным департаментам разработать модельную муниципальную программу по профилактике наркомании. На сайте правительства Югры указано, что такое решение глава округа приняла на заседании антинаркотической комиссии. «В ходе заседания глава региона поручила департаменту региональной безопасности совместно с исполнительными органами в сфере здравоохранения, социального развития, образования, правоохранительными органами и главами муниципальных образований разработать модельную муниципальную программу по профилактике незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в публикации на сайте. Также участники совещания решили провести в ХМАО месячник, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией. В рамках проекта будут организованы разнообразные активности: квесты, флешмобы, конкурсы, профилактические беседы и рейды. По данным мониторинга, в 2022 году в регионе на 7,9% снизилась общая распространенность наркомании, на 0,4% уменьшилось число преступлений, связанных с наркотиками. Комарова попросила коллег очень внимательно работать в этом направлении. Ранее URA.RU писало, что на заседании антинаркотической комиссии Комарова рассказала, что 9,1% жителей ХМАО не знают о мерах ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотиков. Она поручила провести дополнительные мероприятия по информированию населения.