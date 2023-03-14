В Кремле обозначили отношение России к суду в Гааге

Песков: Россия не признает юрисдикцию международного суда в Гааге
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков прокомментировал возможность судебного разбирательства в Гааге Фото:

Трибунал против России в Гааге невозможен. РФ не признает юрисдикцию этого суда. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия не признает юрисдикцию международного уголовного суда в Гааге», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

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Трибунал против России в Гааге невозможен. РФ не признает юрисдикцию этого суда. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Россия не признает юрисдикцию международного уголовного суда в Гааге», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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