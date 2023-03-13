Пермские власти начали поиск нового главы КСП

Власти Пермского края начали проводить консультации по поводу нового руководителя Контрольно-счетной палаты региона. Об этом рассказали несколько источников в политэлитах. Занимающий сейчас этот пост пермский политик-старожил Геннадий Тушнолобов уходит на пенсию.
«Ему осенью, 11 октября, исполняется 70 лет. И все, Тушнолобов выходит на пенсию», — отметил источник.
Сам Геннадий Тушнолобов заявил URA.RU, что срок его полномочий на посту председателя КСП заканчивается в феврале 2024 года. И он намерен доработать до этого времени. «А там видно будет. Будьте уверены, мы с губернатором [Дмитрием Махониным] и председателем заксобрания [Валерием Сухих] все решим», — сказал Тушнолобов.
Тушнолобов в политику пришел в 1990-м году, став народным депутатом. Потом был главой Соликамска, первым заместителем губернатора Пермской области Геннадия Игумнова, секретарем реготделения «Единой России», председателем краевого правительства у Виктора Басаргина. В 2018 году возглавил КСП.
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