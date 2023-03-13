13 марта 2023

Известного тюменского девелопера Илью Пискулина не пустили на крупнейший форум в Каннах

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен Илья Пискулин предполагает, что причиной отказа в регистрации стало российское гражданство Фото:

Владельца тюменской архитектурно-брендинговой компании DeVizion, известного бизнесмена Илью Пискулина не пустили на крупнейший в мире форум девелоперов в каннах MIPI-2023. Об этом предприниматель рассказал в своих социальных сетях.

«Нас не пустили на форум, по понятным причинам, это крупнейший в мире девелоперский форум. Но мы не расстроились, мы их всех запомнили, и когда у себя сделаем крупнейший форум, то мы их тоже не пустим», — рассказал Пискулин.

По словам бизнесмена, позже ему удалось зарегистрироваться на этом мероприятии, но на это пришлось потратить больше трех часов. «У меня в бейдже написано Илья Пискулин, бизнесмен из США, мне удалось это доказать с российским паспортом, меня пустили на форум», — сообщил Пискулин в своих социальных сетях.

Международный форум девелоперов MIPI-2023 начался в Каннах сегодня, 14 марта, и продлится три дня. В этом году его проводят уже в 33-й раз. Ранее у российских бизнесменов проблем с регистрацией не возникало.

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Владельца тюменской архитектурно-брендинговой компании DeVizion, известного бизнесмена Илью Пискулина не пустили на крупнейший в мире форум девелоперов в каннах MIPI-2023. Об этом предприниматель рассказал в своих социальных сетях. «Нас не пустили на форум, по понятным причинам, это крупнейший в мире девелоперский форум. Но мы не расстроились, мы их всех запомнили, и когда у себя сделаем крупнейший форум, то мы их тоже не пустим», — рассказал Пискулин. По словам бизнесмена, позже ему удалось зарегистрироваться на этом мероприятии, но на это пришлось потратить больше трех часов. «У меня в бейдже написано Илья Пискулин, бизнесмен из США, мне удалось это доказать с российским паспортом, меня пустили на форум», — сообщил Пискулин в своих социальных сетях. Международный форум девелоперов MIPI-2023 начался в Каннах сегодня, 14 марта, и продлится три дня. В этом году его проводят уже в 33-й раз. Ранее у российских бизнесменов проблем с регистрацией не возникало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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