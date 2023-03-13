Известного тюменского девелопера Илью Пискулина не пустили на крупнейший форум в Каннах

Владельца тюменской архитектурно-брендинговой компании DeVizion, известного бизнесмена Илью Пискулина не пустили на крупнейший в мире форум девелоперов в каннах MIPI-2023. Об этом предприниматель рассказал в своих социальных сетях.
«Нас не пустили на форум, по понятным причинам, это крупнейший в мире девелоперский форум. Но мы не расстроились, мы их всех запомнили, и когда у себя сделаем крупнейший форум, то мы их тоже не пустим», — рассказал Пискулин.
По словам бизнесмена, позже ему удалось зарегистрироваться на этом мероприятии, но на это пришлось потратить больше трех часов. «У меня в бейдже написано Илья Пискулин, бизнесмен из США, мне удалось это доказать с российским паспортом, меня пустили на форум», — сообщил Пискулин в своих социальных сетях.
Международный форум девелоперов MIPI-2023 начался в Каннах сегодня, 14 марта, и продлится три дня. В этом году его проводят уже в 33-й раз. Ранее у российских бизнесменов проблем с регистрацией не возникало.
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