Развратника из Москвы привезли в Курган, чтобы судить

В Кургане будут судить мужчину, который вел интимную переписку с детьми (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган из Москвы привезли 22-летнего мужчину, чтобы судить за развратную переписку с несовершеннолетними. Информация опубликована на официальном сайте следственного управления СКР по Курганской области.

«В Кургане завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности малолетних детей. <…> С заявлением в полицию обратились родители одного из потерпевших в Кургане. Злоумышленник был задержан в Москве, доставлен в Курган и заключен под стражу», — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, в 2018—2020 годах обвиняемый через фейковые страницы в соцсетях отправлял детям из 63 регионов страны материалы порнографического содержания, убеждал показывать ему свои интимные фото и видеоизображения и вел с ними переписку развратного характера.

Мужчину обвиняют в совершении 17 преступлений за действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и развратные действия. Уголовное дело рассмотрит суд.