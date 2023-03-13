13 марта 2023

Развратника из Москвы привезли в Курган, чтобы судить

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
В Кургане будут судить мужчину, который вел интимную переписку с детьми (архивное фото) Фото:

В Курган из Москвы привезли 22-летнего мужчину, чтобы судить за развратную переписку с несовершеннолетними. Информация опубликована на официальном сайте следственного управления СКР по Курганской области.

«В Кургане завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности малолетних детей. <…> С заявлением в полицию обратились родители одного из потерпевших в Кургане. Злоумышленник был задержан в Москве, доставлен в Курган и заключен под стражу», — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, в 2018—2020 годах обвиняемый через фейковые страницы в соцсетях отправлял детям из 63 регионов страны материалы порнографического содержания, убеждал показывать ему свои интимные фото и видеоизображения и вел с ними переписку развратного характера.

Мужчину обвиняют в совершении 17 преступлений за действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и развратные действия. Уголовное дело рассмотрит суд.

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В Курган из Москвы привезли 22-летнего мужчину, чтобы судить за развратную переписку с несовершеннолетними. Информация опубликована на официальном сайте следственного управления СКР по Курганской области. «В Кургане завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности малолетних детей. <…> С заявлением в полицию обратились родители одного из потерпевших в Кургане. Злоумышленник был задержан в Москве, доставлен в Курган и заключен под стражу», — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, в 2018—2020 годах обвиняемый через фейковые страницы в соцсетях отправлял детям из 63 регионов страны материалы порнографического содержания, убеждал показывать ему свои интимные фото и видеоизображения и вел с ними переписку развратного характера. Мужчину обвиняют в совершении 17 преступлений за действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и развратные действия. Уголовное дело рассмотрит суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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