Путин рассказал, когда начались проблемы России

Путин: нынешние международные проблемы начались после развала СССР
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
По словам Путина, все текущие проблемы РФ начались после развала СССР Фото:

Нынешние международные проблемы России начались после развала СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами на авиационном заводе в Улан-Удэ.

«Все нынешние проблемы начались после развала СССР. Мир был создан после Второй мировой войны победителями — США и СССР. <…> Система двухполярного мира начала трещать после развала СССР. Казалось, что основа для противостояния с Западом исчезла, но это не так», — заявил российский лидер. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия-24».

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Нынешние международные проблемы России начались после развала СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами на авиационном заводе в Улан-Удэ. «Все нынешние проблемы начались после развала СССР. Мир был создан после Второй мировой войны победителями — США и СССР. <…> Система двухполярного мира начала трещать после развала СССР. Казалось, что основа для противостояния с Западом исчезла, но это не так», — заявил российский лидер. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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