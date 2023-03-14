Путин рассказал, когда начались проблемы России

По словам Путина, все текущие проблемы РФ начались после развала СССР
Нынешние международные проблемы России начались после развала СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами на авиационном заводе в Улан-Удэ.
«Все нынешние проблемы начались после развала СССР. Мир был создан после Второй мировой войны победителями — США и СССР. <…> Система двухполярного мира начала трещать после развала СССР. Казалось, что основа для противостояния с Западом исчезла, но это не так», — заявил российский лидер. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия-24».
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