Путин рассказал, когда начались проблемы России Путин: нынешние международные проблемы начались после развала СССР 14 марта 2023 в 18:15 Размер текста - 17 + По словам Путина, все текущие проблемы РФ начались после развала СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нынешние международные проблемы России начались после развала СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами на авиационном заводе в Улан-Удэ. «Все нынешние проблемы начались после развала СССР. Мир был создан после Второй мировой войны победителями — США и СССР. <…> Система двухполярного мира начала трещать после развала СССР. Казалось, что основа для противостояния с Западом исчезла, но это не так», — заявил российский лидер. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия-24». Нынешние международные проблемы России начались после развала СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами на авиационном заводе в Улан-Удэ. «Все нынешние проблемы начались после развала СССР. Мир был создан после Второй мировой войны победителями — США и СССР. <…> Система двухполярного мира начала трещать после развала СССР. Казалось, что основа для противостояния с Западом исчезла, но это не так», — заявил российский лидер. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия-24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям