Курганцев начнут вербовать на службу по контракту через МФЦ

14 марта 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Курганцам расскажут о службе по контракту в МФЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Курганской области будут информировать о службе по контракту через отделения многофункциональных центров (МФЦ). Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Перечень госуслуг, предоставляемых в курганских МФЦ, изменится. «Дополнить пунктом следующего содержания: информирование граждан о порядке и условиях поступления на военную службу по контракту», — говорится в распоряжении. Документ датирован 14 марта 2023 года и подписан губернатором региона Вадимом Шумковым. Контроль за выполнением данного постановления поручено выполнять замгубернатора, руководящим аппаратом главы Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что на службу по контракту стремятся попасть курганцы в возрасте старше 50 лет. Изменения в условиях контрактов Минобороны позволило брать на службу граждан до 60 лет.

Жителей Курганской области будут информировать о службе по контракту через отделения многофункциональных центров (МФЦ). Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Перечень госуслуг, предоставляемых в курганских МФЦ, изменится. «Дополнить пунктом следующего содержания: информирование граждан о порядке и условиях поступления на военную службу по контракту», — говорится в распоряжении. Документ датирован 14 марта 2023 года и подписан губернатором региона Вадимом Шумковым. Контроль за выполнением данного постановления поручено выполнять замгубернатора, руководящим аппаратом главы Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что на службу по контракту стремятся попасть курганцы в возрасте старше 50 лет. Изменения в условиях контрактов Минобороны позволило брать на службу граждан до 60 лет.