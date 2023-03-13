13 марта 2023

Курганцев начнут вербовать на службу по контракту через МФЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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МФЦ. Курган, мфц, госуслуги, многофункциональный центр
Курганцам расскажут о службе по контракту в МФЦ Фото:

Жителей Курганской области будут информировать о службе по контракту через отделения многофункциональных центров (МФЦ). Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Перечень госуслуг, предоставляемых в курганских МФЦ, изменится. «Дополнить пунктом следующего содержания: информирование граждан о порядке и условиях поступления на военную службу по контракту», — говорится в распоряжении.

Документ датирован 14 марта 2023 года и подписан губернатором региона Вадимом Шумковым. Контроль за выполнением данного постановления поручено выполнять замгубернатора, руководящим аппаратом главы Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что на службу по контракту стремятся попасть курганцы в возрасте старше 50 лет. Изменения в условиях контрактов Минобороны позволило брать на службу граждан до 60 лет.

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Жителей Курганской области будут информировать о службе по контракту через отделения многофункциональных центров (МФЦ). Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Перечень госуслуг, предоставляемых в курганских МФЦ, изменится. «Дополнить пунктом следующего содержания: информирование граждан о порядке и условиях поступления на военную службу по контракту», — говорится в распоряжении. Документ датирован 14 марта 2023 года и подписан губернатором региона Вадимом Шумковым. Контроль за выполнением данного постановления поручено выполнять замгубернатора, руководящим аппаратом главы Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что на службу по контракту стремятся попасть курганцы в возрасте старше 50 лет. Изменения в условиях контрактов Минобороны позволило брать на службу граждан до 60 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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