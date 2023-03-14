В Тюмени дорожает хлеб

С каждым годом хлеб «Бородинский» становится дороже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменских магазинах и гипермаркетах за последний год подорожал хлеб «Бородинский». Об этом сообщили журналисты. Стоимость булочки «Бородинского» по сравнению с прошлым годом заметно подросла.

«В Тюмени в этом году подорожал хлеб „Бородинский“. В „Перекрестке“ хлеб на данный момент стоит 69,99 рублей. А вот в „Ленте“ цена осталась на уровне прошлого года — также 39 рублей. В „Пятерочке“ „Бородинский“ в нарезке (вес 300 грамм) стоит чуть больше 37 рублей. И это не выгодно, потому что граммовка чуть меньше, чем у хлеба в других магазинах. В торговоых сетях „Магнит“ и „Окей“ цены так же повысились — 38 и 43 рубля», — пишут результаты проверки журналисты 72.RU.

По словам корреспондентов, в середине прошлого года стоимость хлеба «Бородинский» в магазине «Перекресток» составляла 39,99 рублей. А в ноябре цена повысилась на 15% и стала стоить 45 рублям 99 копейкам.

Ранее писали, что в Тюмени хлеб местных производителей в феврале 2022 года подорожает на 20%. Это связано с ростом цен на муку, дрожжи, начинки, масло, маргарин и упаковку. Рост цен на хлеб для среднего потребителя станет достаточно существенным.