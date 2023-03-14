Путин рассказал о находке «Газпрома» у «Северных потоков»

Компания «Газпром» обнаружила объект, похожий на антенну для подрыва, недалеко от места взрыва своего газопровода «Северный поток». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Бурятию.
«В 30 км от места теракта на „Северном потоке“ обнаружен столбик-антенна, возможно для активации еще одного взрывного устройства», — сообщил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24». Президент добавил, что, судя по всему, под «Северный поток» было заложено несколько взрывных устройств.
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Компания «Газпром» обнаружила объект, похожий на антенну для подрыва, недалеко от места взрыва своего газопровода «Северный поток». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Бурятию. «В 30 км от места теракта на „Северном потоке“ обнаружен столбик-антенна, возможно для активации еще одного взрывного устройства», — сообщил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24». Президент добавил, что, судя по всему, под «Северный поток» было заложено несколько взрывных устройств.