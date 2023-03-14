Путин рассказал о находке «Газпрома» у «Северных потоков» Путин: «Газпром» обнаружил объект, похожий на антенну для подрыва, у места взрыва «Северных потоков» 14 марта 2023 в 22:07 Размер текста - 17 + Владимир Путин рассказал, что под «Северный поток» было заложено несколько взрывных устройств Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Компания «Газпром» обнаружила объект, похожий на антенну для подрыва, недалеко от места взрыва своего газопровода «Северный поток». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Бурятию. «В 30 км от места теракта на „Северном потоке“ обнаружен столбик-антенна, возможно для активации еще одного взрывного устройства», — сообщил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24». Президент добавил, что, судя по всему, под «Северный поток» было заложено несколько взрывных устройств. Компания «Газпром» обнаружила объект, похожий на антенну для подрыва, недалеко от места взрыва своего газопровода «Северный поток». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Бурятию. «В 30 км от места теракта на „Северном потоке“ обнаружен столбик-антенна, возможно для активации еще одного взрывного устройства», — сообщил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24». Президент добавил, что, судя по всему, под «Северный поток» было заложено несколько взрывных устройств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям