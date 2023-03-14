Тюменцы жалуются на огромные очереди в отделение ГИБДД

Длинные очереди в отделе ГИБДД собираются не первый раз (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменском отделе ГИБДД на 50 лет Октября, 63 к1 собираются огромные очереди людей. Об этом пожаловались жители города. Подобное происходит не первый раз.

«Обстановка в ГИБДД патовая! Из семи окон на прием документов работают только три! Народу куча! Причем при повороте к ГИБДД пробка — на парковке мест нет. Людей очень много и инспекторы не успевают обрабатывать документы», — рассказывает читатель журналистам «Нашего города».

По словам тюменцев, автомат, который выдает электронные билетам не работает. Молодые сотрудники записывают на листочек со слов пришедших фамилию и просят подождать.

Агентство направило запрос в отделение ГИБДД. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители вынуждены неделями ждать своей очереди на прием к профильным врачам больниц и поликлиник. В Тюмени у медиков очень плотный график. Для того, чтобы попасть к узким специалистам, таким, как окулист, эндокринолог и т. д, надо ждать несколько недель.