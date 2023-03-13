СК заинтересовался нарушением прав детей в семье из Челябинской области

СК начал проверку нарушения прав детей после появления сюжета в СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет в Челябинской области начал проверку возможного нарушения прав детей в семье из Копейска, о которой вышел сюжет на федеральном канале. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

«В эфире федерального телеканала озвучена информация о возможном совершении преступлений в отношении несовершеннолетних детей семьи из города Копейска и непринятии мер по надзору органами профилактики. По данному факту начата проверка», — говорится в сообщении ведомства.

СК не уточняет, о каком именно сюжете и телеканале идет речь, однако одна из копейских многодетных семей сегодня появилась в шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Старшая дочь Ольга рассказала, что ее несовершеннолетняя сестра родила ребенка от отчима, который младше матери на 17 лет. По словам девушки, мужчина ранее отсидел 10 лет за разбой. Мать, которая пришла на шоу, стала избивать дочь и обвинять ее в клевете. Тест ДНК подтвердил отцовство.