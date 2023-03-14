14 марта 2023

Учившийся в Кургане военкор показал работу охранных заслонов на ЗАЭС

Военкор Сладков: российские военные делают все возможное, чтобы Запорожская АЭС была безопасной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

О работе российских бойцов на КПП Запорожской АЭС рассказал военкор Александр Сладков. Работавший в большинстве «горячих точек» на постсоветском пространстве корреспондент окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище в 1988 году. С прошлого года охрану станции осуществляют военнослужащие РФ.

«Я „погулял“ по станции. Интересный объект. Самая большая АЭС в Европе. Мы делаем все возможное, чтобы на АЭС было безопасно», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале, где также выложил отснятый видеоматериал.

Ранее в украинской компании «Энергоатом» заявляли о прекращении подачи электричества на Запорожскую АЭС. По их словам, из-за этого возникла угроза радиационной катастрофы. Власти Запорожской области, которая вошла в состав России, сообщали, что Киев устроил очередную провокацию. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, после того, как станция перешла под управление РФ в рамках проведения вынужденной спецоперации на Украине.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
О работе российских бойцов на КПП Запорожской АЭС рассказал военкор Александр Сладков. Работавший в большинстве «горячих точек» на постсоветском пространстве корреспондент окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище в 1988 году. С прошлого года охрану станции осуществляют военнослужащие РФ. «Я „погулял“ по станции. Интересный объект. Самая большая АЭС в Европе. Мы делаем все возможное, чтобы на АЭС было безопасно», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале, где также выложил отснятый видеоматериал. Ранее в украинской компании «Энергоатом» заявляли о прекращении подачи электричества на Запорожскую АЭС. По их словам, из-за этого возникла угроза радиационной катастрофы. Власти Запорожской области, которая вошла в состав России, сообщали, что Киев устроил очередную провокацию. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, после того, как станция перешла под управление РФ в рамках проведения вынужденной спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...