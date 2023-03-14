Учившийся в Кургане военкор показал работу охранных заслонов на ЗАЭС

Военкор Сладков: российские военные делают все возможное, чтобы Запорожская АЭС была безопасной

15 марта 2023 в 02:29 Размер текста - 17 +

Запорожская АЭС находится под контролем российских военных Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине О работе российских бойцов на КПП Запорожской АЭС рассказал военкор Александр Сладков. Работавший в большинстве «горячих точек» на постсоветском пространстве корреспондент окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище в 1988 году. С прошлого года охрану станции осуществляют военнослужащие РФ. «Я „погулял“ по станции. Интересный объект. Самая большая АЭС в Европе. Мы делаем все возможное, чтобы на АЭС было безопасно», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале, где также выложил отснятый видеоматериал. Ранее в украинской компании «Энергоатом» заявляли о прекращении подачи электричества на Запорожскую АЭС. По их словам, из-за этого возникла угроза радиационной катастрофы. Власти Запорожской области, которая вошла в состав России, сообщали, что Киев устроил очередную провокацию. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, после того, как станция перешла под управление РФ в рамках проведения вынужденной спецоперации на Украине.

О работе российских бойцов на КПП Запорожской АЭС рассказал военкор Александр Сладков. Работавший в большинстве «горячих точек» на постсоветском пространстве корреспондент окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище в 1988 году. С прошлого года охрану станции осуществляют военнослужащие РФ. «Я „погулял“ по станции. Интересный объект. Самая большая АЭС в Европе. Мы делаем все возможное, чтобы на АЭС было безопасно», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале, где также выложил отснятый видеоматериал. Ранее в украинской компании «Энергоатом» заявляли о прекращении подачи электричества на Запорожскую АЭС. По их словам, из-за этого возникла угроза радиационной катастрофы. Власти Запорожской области, которая вошла в состав России, сообщали, что Киев устроил очередную провокацию. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, после того, как станция перешла под управление РФ в рамках проведения вынужденной спецоперации на Украине.