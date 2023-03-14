Власти ЯНАО выделят 48 миллионов рублей на ремонт военкомата

В ЯНАО из окружного бюджета выделили 48 миллионов рублей на ремонт военкомата в Лабытнанги

15 марта 2023 в 04:10 Размер текста - 17 +

Военкомат в Лабытнанги отремонтируют за 48 миллионов рублей из окружного бюджета Фото: Сергей Русанов © URA.RU На ремонт военкомата в Лабытнанги окружные власти выделили 48 миллионов 227 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства ЯНАО подписал губернатор Дмитрий Артюхов. «Департаменту строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить иной межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округа Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году в размере 48 227 000 рублей, направленных на проведение текущего ремонта объекта федеральной собственности — Федеральное казенное учреждение „Военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа“. [Указанные средства выделить] по разделу „Национальная безопасность и правоохранительная деятельность“», — сообщается в постановлении правительства ЯНАО, опубликованном на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО ищут подрядчика для ремонта психиатрической больницы в Тюмени. На эти цели заказчик готов выделить почти 150 миллионов рублей.

На ремонт военкомата в Лабытнанги окружные власти выделили 48 миллионов 227 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства ЯНАО подписал губернатор Дмитрий Артюхов. «Департаменту строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить иной межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округа Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году в размере 48 227 000 рублей, направленных на проведение текущего ремонта объекта федеральной собственности — Федеральное казенное учреждение „Военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа“. [Указанные средства выделить] по разделу „Национальная безопасность и правоохранительная деятельность“», — сообщается в постановлении правительства ЯНАО, опубликованном на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО ищут подрядчика для ремонта психиатрической больницы в Тюмени. На эти цели заказчик готов выделить почти 150 миллионов рублей.