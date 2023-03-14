14 марта 2023
13 марта 2023

Власти ЯНАО выделят 48 миллионов рублей на ремонт военкомата

В ЯНАО из окружного бюджета выделили 48 миллионов рублей на ремонт военкомата в Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний призыв в военкомате Мотовилихинского и Ордженикидзевского района. Пермь, призывники, военкомат, повестка в военкомат
Военкомат в Лабытнанги отремонтируют за 48 миллионов рублей из окружного бюджета Фото:

На ремонт военкомата в Лабытнанги окружные власти выделили 48 миллионов 227 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства ЯНАО подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

«Департаменту строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить иной межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округа Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году в размере 48 227 000 рублей, направленных на проведение текущего ремонта объекта федеральной собственности — Федеральное казенное учреждение „Военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа“. [Указанные средства выделить] по разделу „Национальная безопасность и правоохранительная деятельность“», — сообщается в постановлении правительства ЯНАО, опубликованном на официальном сайте.

Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО ищут подрядчика для ремонта психиатрической больницы в Тюмени. На эти цели заказчик готов выделить почти 150 миллионов рублей.

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На ремонт военкомата в Лабытнанги окружные власти выделили 48 миллионов 227 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства ЯНАО подписал губернатор Дмитрий Артюхов. «Департаменту строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить иной межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округа Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году в размере 48 227 000 рублей, направленных на проведение текущего ремонта объекта федеральной собственности — Федеральное казенное учреждение „Военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа“. [Указанные средства выделить] по разделу „Национальная безопасность и правоохранительная деятельность“», — сообщается в постановлении правительства ЯНАО, опубликованном на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО ищут подрядчика для ремонта психиатрической больницы в Тюмени. На эти цели заказчик готов выделить почти 150 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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