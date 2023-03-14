В Екатеринбурге загорелся киоск возле крупного ТЦ. Фото

15 марта 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работали 10 огнеборцев и две пожарные машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге загорелся киоск возле торгового центра «Дирижабль». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил МЧС России по Свердловской области. «Сообщение о пожаре поступило примерно в два часа ночи. По прибытию установили, что на улице Академика Шварца, 17 загорелся киоск. Существовала угроза распространения огня на соседние торговые помещения», — рассказали в МЧС России по Свердловской области. Площадь пожара составили 15 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и две пожарные машины. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге загорелся киоск возле торгового центра «Дирижабль». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил МЧС России по Свердловской области. «Сообщение о пожаре поступило примерно в два часа ночи. По прибытию установили, что на улице Академика Шварца, 17 загорелся киоск. Существовала угроза распространения огня на соседние торговые помещения», — рассказали в МЧС России по Свердловской области. Площадь пожара составили 15 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и две пожарные машины.