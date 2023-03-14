14 марта 2023

В Екатеринбурге загорелся киоск возле крупного ТЦ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
На месте происшествия работали 10 огнеборцев и две пожарные машины Фото:

В Екатеринбурге загорелся киоск возле торгового центра «Дирижабль». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил МЧС России по Свердловской области.

«Сообщение о пожаре поступило примерно в два часа ночи. По прибытию установили, что на улице Академика Шварца, 17 загорелся киоск. Существовала угроза распространения огня на соседние торговые помещения», — рассказали в МЧС России по Свердловской области.

Площадь пожара составили 15 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и две пожарные машины.

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В Екатеринбурге загорелся киоск возле торгового центра «Дирижабль». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил МЧС России по Свердловской области. «Сообщение о пожаре поступило примерно в два часа ночи. По прибытию установили, что на улице Академика Шварца, 17 загорелся киоск. Существовала угроза распространения огня на соседние торговые помещения», — рассказали в МЧС России по Свердловской области. Площадь пожара составили 15 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и две пожарные машины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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