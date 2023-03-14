На месте происшествия работали 10 огнеборцев и две пожарные машины
В Екатеринбурге загорелся киоск возле торгового центра «Дирижабль». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил МЧС России по Свердловской области.
«Сообщение о пожаре поступило примерно в два часа ночи. По прибытию установили, что на улице Академика Шварца, 17 загорелся киоск. Существовала угроза распространения огня на соседние торговые помещения», — рассказали в МЧС России по Свердловской области.
Площадь пожара составили 15 квадратных метров. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и две пожарные машины.
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