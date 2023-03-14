В Кургане осудили мужчину, пытавшегося украсть три шампуня из магазина

15 марта 2023 в 07:21 Размер текста - 17 +

Зауралец был пойман при попытке украсть три бутылки шампуня из «Пятерочки» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трое суток был осужден житель Зауралья, планировавший похитить три бутылки шампуня в магазине «Пятерочка» по ул. Некрасова, 9а в Кургане. Когда мужчину попытались задержать, он «начал выражаться нецензурной бранью и провоцировать драку, что привело к нарушению общественного порядка, выражающемуся в явном неуважении к обществу», указано на сайте Курганского горсуда. «ФИО при рассмотрении протокола свою вину признал и пояснил, что начал выражаться нецензурной бранью, так как его попытались задержать в магазине, когда он собирался похитить три бутылки шампуня. Суд постановил признать ФИО виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на трое суток», — написано в опубликованных документах. О том, что жителя зауральской столицы осудили за украденный шампунь, который стоил около четырехсот рублей, URA.RU писало ранее. Мужчина взял флакон в торговом зале магазина «Метрополис» и положил его в карман куртки, но был замечен охранником.

На трое суток был осужден житель Зауралья, планировавший похитить три бутылки шампуня в магазине «Пятерочка» по ул. Некрасова, 9а в Кургане. Когда мужчину попытались задержать, он «начал выражаться нецензурной бранью и провоцировать драку, что привело к нарушению общественного порядка, выражающемуся в явном неуважении к обществу», указано на сайте Курганского горсуда. «ФИО при рассмотрении протокола свою вину признал и пояснил, что начал выражаться нецензурной бранью, так как его попытались задержать в магазине, когда он собирался похитить три бутылки шампуня. Суд постановил признать ФИО виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на трое суток», — написано в опубликованных документах. О том, что жителя зауральской столицы осудили за украденный шампунь, который стоил около четырехсот рублей, URA.RU писало ранее. Мужчина взял флакон в торговом зале магазина «Метрополис» и положил его в карман куртки, но был замечен охранником.