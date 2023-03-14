Гаубицы с двигателями из Челябинска продолжили выполнять боевые задачи на фронте Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

Самоходные гаубицы «Мста-С» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожили на фронте замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео об этом опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Расчеты самоходных гаубиц „Мста-С“ уничтожили замаскированные позиции ВСУ. Точность огня обеспечивали артиллерийские корректировщики и операторы беспилотных летательных аппаратов», — отметили в военном ведомстве.

В минобороны отметили, что задачи были поручены военнослужащим, которых призвали из запаса в рамках частичной мобилизации. В пресс-службе министра заметили, что огневые позиции гаубицы «Мста-С» меняются десятки раз за день. Такая тактика дезориентирует противника, заставляя его впустую расходовать боеприпасы. Также подобные перемещения помогают рассекретить позиции другой стороны.

Двигатели челябинского завода поставляются на широкую линейку военной техники. В феврале работу предприятия оценил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В декабре 2022 года предприятие в срок отчиталось о своевременном выполнении гособоронзаказа.