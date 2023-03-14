В Абатском районе столкнулись «Камаз» и «Газель»
В Абатском районе Тюменской области на федеральной трассе Тюмень-Ишим-Омск столкнулись «Камаз» и «Газель», водитель которой в результате погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
«В результате столкновения автомобилей „Газель“ и „КАМАЗ“ погиб 36-летний водитель „Газели“ из г. Тольятти. На месте ДТП частично ограничено движение, работают наряды ДПС. Движение транспорта осуществляется в реверсивном порядке, по обочине», — сказано в публикации ГИБДД.
Ранее В Тюменской области в ДТП погиб пермяк. Он уснул за рулем и врезался в большегруз.
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