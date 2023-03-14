14 марта 2023

В ДТП с участием большегрузов под Тюменью погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога на поселок Серебрянка под Нижним Тагилом, камаз, зима, строительная техника
В Абатском районе столкнулись «Камаз» и «Газель» Фото:

В Абатском районе Тюменской области на федеральной трассе Тюмень-Ишим-Омск столкнулись «Камаз» и «Газель», водитель которой в результате погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

«В результате столкновения автомобилей „Газель“ и „КАМАЗ“ погиб 36-летний водитель „Газели“ из г. Тольятти. На месте ДТП частично ограничено движение, работают наряды ДПС. Движение транспорта осуществляется в реверсивном порядке, по обочине», — сказано в публикации ГИБДД.

Ранее В Тюменской области в ДТП погиб пермяк. Он уснул за рулем и врезался в большегруз.

Фото:

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В Абатском районе Тюменской области на федеральной трассе Тюмень-Ишим-Омск столкнулись «Камаз» и «Газель», водитель которой в результате погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. «В результате столкновения автомобилей „Газель“ и „КАМАЗ“ погиб 36-летний водитель „Газели“ из г. Тольятти. На месте ДТП частично ограничено движение, работают наряды ДПС. Движение транспорта осуществляется в реверсивном порядке, по обочине», — сказано в публикации ГИБДД. Ранее В Тюменской области в ДТП погиб пермяк. Он уснул за рулем и врезался в большегруз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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