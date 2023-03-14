Пермяков затопило после кражи батарей из пятиэтажки

15 марта 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Молодые люди спилили батарею в пятиэтажке в Березниках Фото: Илья Московец © URA.RU В Березниках (Пермский край) жильцов аварийного дома, попавшего под расселение, затопило. Причиной тому, по мнению горожан, стала кража батарей в соседнем подъезде. О случившемся пермяки написали в сообществе «ЧП Березники» в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня, 14 марта, по адресу ул. Свердлова, 31 были украдены батареи отопления, в связи с чем произошел сильный потоп в соседних квартирах. Молодые люди отказались вернуть батарею на место, ругались матом, после чего ушли», — написал возмущенный местный житель. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в отдел полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестными спилены батареи и оставлены у подъезда. «По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — пояснили в ведомстве.

В Березниках (Пермский край) жильцов аварийного дома, попавшего под расселение, затопило. Причиной тому, по мнению горожан, стала кража батарей в соседнем подъезде. О случившемся пермяки написали в сообществе «ЧП Березники» в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня, 14 марта, по адресу ул. Свердлова, 31 были украдены батареи отопления, в связи с чем произошел сильный потоп в соседних квартирах. Молодые люди отказались вернуть батарею на место, ругались матом, после чего ушли», — написал возмущенный местный житель. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в отдел полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестными спилены батареи и оставлены у подъезда. «По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — пояснили в ведомстве.