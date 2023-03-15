КПРФ обвинила свердловскую власть в организации нападений на агитаторов партии

Представители КПРФ обратились в полицию Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В КПРФ обвинили свердловскую власть за то, что те препятствуют агитации критики повышения тарифов ЖКХ силами группировок «Альянс ТОС». Своим мнением на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поделился лидер фракции Александр Ивачев.

«На этой неделе началось распространение газеты „Свердловская правда“ с критикой повышения тарифов ЖКХ и рассказом о бенефициарах очередного коммунального грабежа. На второй день пикетов на агитаторов КПРФ было совершено сразу несколько нападений. Пока, к счастью, без жертв. Уголовного вида молодчики отбирают газеты и угрожают избивать всех, кто будет раздавать газеты Коммунистической партии. Беглый анализ лиц и автомобилей, на которых передвигаются злоумышленники, обнаружил старых знакомых из бандитской группировки „четырехсотые“, они же „Альянс ТОС“. Жалко, что власти системно привлекают к борьбе с парламентской оппозицией откровенную уголовщину», — сказано в сообщении.

Представители КПРФ передали заявления в полицию. «Будем надеяться, что компетентные органы смогут защитить законопослушных граждан и не дадут Екатеринбургу скатиться обратно в 90-е. Ведь наш город этого достоин», — добавил Александр Ивачев.

Ранее Фракция КПРФ в Законодательном собрании Свердловской области направила обращение в региональную прокуратуру, в котором попросила проверить правомерность решения Региональной энергетической комиссии. Причиной послужило заявление РЭК об отмене «ночного тарифа» в выходные и праздничные дни.