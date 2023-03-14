Жители поселка под Курганом не могут вызвать скорую из-за глушилок в колонии

15 марта 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

По словам местных жителей, у них возникли проблемы со связью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители поселка Новый просвет, находящегося в Кетовском округе Курганской области, жалуются, что у них два месяца нет связи, из-за чего они даже не могут вызвать врачей. По их словам, проблемы со связью возникли из-за установки новых подавителей сигнала в исправительной колонии, находящейся поблизости. Об этом местная жительница написала в группе соцсети «ВКонтакте» «Черный список. Курган». «Новый Просвет. Нет связи, нет интернета уже два месяца! Все из-за колонии ИК 2… Поставили новые глушилки, в итоге глушат весь поселок! Люди не могут позвонить даже в скорую», — написала в группе пользовательница Олька Ангел-Я. Некоторые пользователи, написав под постом, предположили, что обратившиеся просто забыли выключить VPN. Под постом в комментариях представители областного департамента информационных технологий написали, что подобное обращение находится у них в работе. «Чтобы мы смогли детально разобраться и помочь вам, просим уточнить ваш актуальный номер телефона и полный адрес, где отсутствует сотовая связь и сеть интернет, написав в личные сообщения департамента», — добавили сотрудники ведомства. Глава Кетовского муниципального округа Олег Язовских сообщил URA.RU, что в администрацию округа не поступало жалоб по этому поводу. В пресс-службе УФСИН России по Курганской области URA.RU попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители поселка Новый просвет, находящегося в Кетовском округе Курганской области, жалуются, что у них два месяца нет связи, из-за чего они даже не могут вызвать врачей. По их словам, проблемы со связью возникли из-за установки новых подавителей сигнала в исправительной колонии, находящейся поблизости. Об этом местная жительница написала в группе соцсети «ВКонтакте» «Черный список. Курган». «Новый Просвет. Нет связи, нет интернета уже два месяца! Все из-за колонии ИК 2… Поставили новые глушилки, в итоге глушат весь поселок! Люди не могут позвонить даже в скорую», — написала в группе пользовательница Олька Ангел-Я. Некоторые пользователи, написав под постом, предположили, что обратившиеся просто забыли выключить VPN. Под постом в комментариях представители областного департамента информационных технологий написали, что подобное обращение находится у них в работе. «Чтобы мы смогли детально разобраться и помочь вам, просим уточнить ваш актуальный номер телефона и полный адрес, где отсутствует сотовая связь и сеть интернет, написав в личные сообщения департамента», — добавили сотрудники ведомства. Глава Кетовского муниципального округа Олег Язовских сообщил URA.RU, что в администрацию округа не поступало жалоб по этому поводу. В пресс-службе УФСИН России по Курганской области URA.RU попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен.