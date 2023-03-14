На рынке в ХМАО нашли несколько тонн нелегальных бройлеров

В торговой точке, расположенной на Центральном рынке Нефтеюганска, ветеринарная служба обнаружила партию бройлеров неустановленного происхождения. В документах, размещенных в Едином реестре проверок, указано, что у трех тонн курятины отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.
«На площадке ИП на Центральном рынке Нефтеюганска ветеринарным врачом обнаружена продукция „цыплята бройлеры“ в количестве 3000 кг неизвестного происхождения. <…> Отсутствует прослеживаемость, невозможно охарактеризовать территориальное происхождение добавленной продукции и ее безопасность», — указано в документах.
Ветнадзор ХМАО вынес предпринимателю предостережение. Ведомство потребовало соблюдать технические регламенты «О безопасности пищевой продукции»: оформить соответствующие ветеринарные сопроводительные документы или изъять курицу из продажи.
Ранее URA.RU сообщало, что управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ХМАО изъяло несколько партий сушеных растений в аэропорту Сургута. Травы и приправы, которые пытались ввезти из Таджикистана и Азербайджана, были заражены паразитами.
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