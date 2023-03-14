14 марта 2023

На рынке в ХМАО нашли несколько тонн нелегальных бройлеров

© Служба новостей «URA.RU»
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У трех тонн курятины на рынке ХМАО отсутствовали ветеринарные документы Фото:

В торговой точке, расположенной на Центральном рынке Нефтеюганска, ветеринарная служба обнаружила партию бройлеров неустановленного происхождения. В документах, размещенных в Едином реестре проверок, указано, что у трех тонн курятины отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

«На площадке ИП на Центральном рынке Нефтеюганска ветеринарным врачом обнаружена продукция „цыплята бройлеры“ в количестве 3000 кг неизвестного происхождения. <…> Отсутствует прослеживаемость, невозможно охарактеризовать территориальное происхождение добавленной продукции и ее безопасность», — указано в документах.

Ветнадзор ХМАО вынес предпринимателю предостережение. Ведомство потребовало соблюдать технические регламенты «О безопасности пищевой продукции»: оформить соответствующие ветеринарные сопроводительные документы или изъять курицу из продажи.

Ранее URA.RU сообщало, что управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ХМАО изъяло несколько партий сушеных растений в аэропорту Сургута. Травы и приправы, которые пытались ввезти из Таджикистана и Азербайджана, были заражены паразитами.

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В торговой точке, расположенной на Центральном рынке Нефтеюганска, ветеринарная служба обнаружила партию бройлеров неустановленного происхождения. В документах, размещенных в Едином реестре проверок, указано, что у трех тонн курятины отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. «На площадке ИП на Центральном рынке Нефтеюганска ветеринарным врачом обнаружена продукция „цыплята бройлеры“ в количестве 3000 кг неизвестного происхождения. <…> Отсутствует прослеживаемость, невозможно охарактеризовать территориальное происхождение добавленной продукции и ее безопасность», — указано в документах. Ветнадзор ХМАО вынес предпринимателю предостережение. Ведомство потребовало соблюдать технические регламенты «О безопасности пищевой продукции»: оформить соответствующие ветеринарные сопроводительные документы или изъять курицу из продажи. Ранее URA.RU сообщало, что управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ХМАО изъяло несколько партий сушеных растений в аэропорту Сургута. Травы и приправы, которые пытались ввезти из Таджикистана и Азербайджана, были заражены паразитами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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