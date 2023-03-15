В коммуналку жителей Брянской области хотят включить расходы на ПВО

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В Брянской области рассмотрели инициативу Андрея Картаполова о введении новых расходов ЖКХ, сообщили в областной думе Фото:

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил включить в платежи ЖКХ расходы на борьбу с беспилотниками и усиление противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается на сайте брянской областной думы.

«Была рассмотрена инициатива главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и предложено проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов. Они будут касаться обеспечения работы средств ПВО для защиты области от террористических атак», — сообщается на сайте областной думы.

Ранее Андрей Картаполов заявлял, что российские компании могут самостоятельно защититься от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), закупив на свои объекты недорогие средства борьбы с беспилотниками. Он подчеркнул, что каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить недорогие средства ПВО на свои объекты.

Глава комитета Госдумы уточнил, что в РФ есть масса важных объектов, которые требуют защиты, передает MK.RU. С начала спецоперации ВСУ атакуют приграничные с Украиной регионы беспилотниками. Например, 9 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что российские военные уничтожили украинский беспилотник, пишет RT.

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил включить в платежи ЖКХ расходы на борьбу с беспилотниками и усиление противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается на сайте брянской областной думы. «Была рассмотрена инициатива главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и предложено проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов. Они будут касаться обеспечения работы средств ПВО для защиты области от террористических атак», — сообщается на сайте областной думы. Ранее Андрей Картаполов заявлял, что российские компании могут самостоятельно защититься от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), закупив на свои объекты недорогие средства борьбы с беспилотниками. Он подчеркнул, что каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить недорогие средства ПВО на свои объекты. Глава комитета Госдумы уточнил, что в РФ есть масса важных объектов, которые требуют защиты, передает MK.RU. С начала спецоперации ВСУ атакуют приграничные с Украиной регионы беспилотниками. Например, 9 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что российские военные уничтожили украинский беспилотник, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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