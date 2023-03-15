15 марта 2023

Сбежавшего из колонии преступника заметили около магазина в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Мужчина неоднократно судим за различные преступления Фото:

Предполагаемого преступника, сбежавшего из колонии в Соликамске, заметили в продуктовом магазине в микрорайоне Гайва (Пермь). Об этом сообщают очевидцы в группе «Редакция Гайва / Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы не знали, кто этот человек и слушали его пьяные и агрессивные разговоры о том, что он из лагерей. После этого он направился домой с пакетом продуктов и алкоголя», — сообщают очевидцы.

Ранее URA.RU писало, что сбежавшего из колонии в Соликамске преступника заметили в Перми 14 марта. По рассказам очевидца, в автобус, который ехал из микрорайона Молодежный на Гайву, зашел странный мужчина. Он отказался оплачивать проезд, буянил. Внешне мужчина был очень похож на сбежавшего заключенного.

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Предполагаемого преступника, сбежавшего из колонии в Соликамске, заметили в продуктовом магазине в микрорайоне Гайва (Пермь). Об этом сообщают очевидцы в группе «Редакция Гайва / Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Мы не знали, кто этот человек и слушали его пьяные и агрессивные разговоры о том, что он из лагерей. После этого он направился домой с пакетом продуктов и алкоголя», — сообщают очевидцы. Ранее URA.RU писало, что сбежавшего из колонии в Соликамске преступника заметили в Перми 14 марта. По рассказам очевидца, в автобус, который ехал из микрорайона Молодежный на Гайву, зашел странный мужчина. Он отказался оплачивать проезд, буянил. Внешне мужчина был очень похож на сбежавшего заключенного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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