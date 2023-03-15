Сбежавшего из колонии преступника заметили около магазина в Перми

16 марта 2023 в 07:19 Размер текста - 17 +

Мужчина неоднократно судим за различные преступления Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Предполагаемого преступника, сбежавшего из колонии в Соликамске, заметили в продуктовом магазине в микрорайоне Гайва (Пермь). Об этом сообщают очевидцы в группе «Редакция Гайва / Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Мы не знали, кто этот человек и слушали его пьяные и агрессивные разговоры о том, что он из лагерей. После этого он направился домой с пакетом продуктов и алкоголя», — сообщают очевидцы. Ранее URA.RU писало, что сбежавшего из колонии в Соликамске преступника заметили в Перми 14 марта. По рассказам очевидца, в автобус, который ехал из микрорайона Молодежный на Гайву, зашел странный мужчина. Он отказался оплачивать проезд, буянил. Внешне мужчина был очень похож на сбежавшего заключенного.

Предполагаемого преступника, сбежавшего из колонии в Соликамске, заметили в продуктовом магазине в микрорайоне Гайва (Пермь). Об этом сообщают очевидцы в группе «Редакция Гайва / Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Мы не знали, кто этот человек и слушали его пьяные и агрессивные разговоры о том, что он из лагерей. После этого он направился домой с пакетом продуктов и алкоголя», — сообщают очевидцы. Ранее URA.RU писало, что сбежавшего из колонии в Соликамске преступника заметили в Перми 14 марта. По рассказам очевидца, в автобус, который ехал из микрорайона Молодежный на Гайву, зашел странный мужчина. Он отказался оплачивать проезд, буянил. Внешне мужчина был очень похож на сбежавшего заключенного.