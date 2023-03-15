Власти Кургана приняли новое решение по дистанционному обучению

16 марта 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Школьников, которые учатся на второй смене, продолжат довозить на автобусах Фото: Александр Кадников © URA.RU В Кургане часть учащихся местных школ выведут с дистанционного обучения, которое ввели ранее. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Для родителей и учащихся второй смены: школьные автобусы возобновляют подвоз детей. Занятия второй смены проводятся в обычном режиме», — указано в посте мэра Кургана. Сообщается, что дистанционное обучение ввели для школьников, которые добираются до учебных учреждений на автобусах. Власти региона посчитали, что добираться на школьном транспорте будет небезопасно. Остальные школьники продолжат обучение в обычном режиме. URA.RU писало ранее, что 16 марта часть курганских школьников перейдет на дистанционное обучение. Такое решение было принято из-за обеспечения безопасности для детей.

В Кургане часть учащихся местных школ выведут с дистанционного обучения, которое ввели ранее. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Для родителей и учащихся второй смены: школьные автобусы возобновляют подвоз детей. Занятия второй смены проводятся в обычном режиме», — указано в посте мэра Кургана. Сообщается, что дистанционное обучение ввели для школьников, которые добираются до учебных учреждений на автобусах. Власти региона посчитали, что добираться на школьном транспорте будет небезопасно. Остальные школьники продолжат обучение в обычном режиме. URA.RU писало ранее, что 16 марта часть курганских школьников перейдет на дистанционное обучение. Такое решение было принято из-за обеспечения безопасности для детей.