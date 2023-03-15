Пермяка осудили за кражу промышленного трубопровода

16 марта 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Приговор вынес мировой суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Бардымском муниципальном округе Пермского края суд вынес приговор местном жителю, который похитил стальной трубопровод, принадлежащий крупному промышленному предприятию. Мужчину признали виновным в краже. «Он знал о наличии трубопровода на участке и решил похитить его. Договорился о проведении работ на промплощадке, где проходили трубы. Заключил договор на оказание услуг для выкапывания и вывоза. Нанял работников, которые не были посвящены в его планы. Трубы, протяженностью 140 метров, разрезал и вывез. Денежные средства использовал по своему усмотрению. В результате причинен ущерб на 190 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Приговор был вынесен мировым судом. Он назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ и обязал возместить причиненный предприятию материальный ущерб. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае будут судить 17-летнего местного жителя, который похитил 240 килограммов металла. Уголовное дело возбудили по статье «Кража».

В Бардымском муниципальном округе Пермского края суд вынес приговор местном жителю, который похитил стальной трубопровод, принадлежащий крупному промышленному предприятию. Мужчину признали виновным в краже. «Он знал о наличии трубопровода на участке и решил похитить его. Договорился о проведении работ на промплощадке, где проходили трубы. Заключил договор на оказание услуг для выкапывания и вывоза. Нанял работников, которые не были посвящены в его планы. Трубы, протяженностью 140 метров, разрезал и вывез. Денежные средства использовал по своему усмотрению. В результате причинен ущерб на 190 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Приговор был вынесен мировым судом. Он назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ и обязал возместить причиненный предприятию материальный ущерб. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае будут судить 17-летнего местного жителя, который похитил 240 килограммов металла. Уголовное дело возбудили по статье «Кража».