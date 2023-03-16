Песков допустил, что ВС РФ достанут упавший беспилотник США из Черного моря

Дмитрий Песков заявил о возможности поднятия беспилотника США из Черного моря
Вооруженные силы России могут достать упавший в Черном море американский беспилотник MQ-9 Reaper, если посчитают, что это необходимо для безопасности россиян. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для нашей безопасности, то они будут это делать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также уточнил, что он не знает о планах военных, и подобные вопросы следует адресовывать к ним.
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