Песков допустил, что ВС РФ достанут упавший беспилотник США из Черного моря

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил о возможности поднятия беспилотника США из Черного моря Фото:

Вооруженные силы России могут достать упавший в Черном море американский беспилотник MQ-9 Reaper, если посчитают, что это необходимо для безопасности россиян. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для нашей безопасности, то они будут это делать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также уточнил, что он не знает о планах военных, и подобные вопросы следует адресовывать к ним.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Вооруженные силы России могут достать упавший в Черном море американский беспилотник MQ-9 Reaper, если посчитают, что это необходимо для безопасности россиян. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для нашей безопасности, то они будут это делать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также уточнил, что он не знает о планах военных, и подобные вопросы следует адресовывать к ним.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...