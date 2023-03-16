Рен ТВ: один человек погиб при пожаре в ростовском здании ФСБ

При пожаре в здании ФСБ по Ростовской области погиб человек. Об этом сообщил представитель экстренных служб Рен ТВ.
«Один человек погиб. Двое пострадали при пожаре в здании на территории Погрануправления ФСБ по Ростовской области», — рассказал собеседник телеканала.
Пожар на территории Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области произошел 16 марта. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать короткое замыкание на втором этаже здания Пограничного управления. Очевидцы сообщали, что слышали взрыв перед пожаром.
Обновлено в 16:23:
Губернатор Ростовской области подтвердил предварительную информацию о том, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Об этом он сообщил в своем telegtam-канале.
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