15 марта 2023

На границе Челябинской области и Казахстана перехватили груз фруктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Рынок. Арбуз. Челябинск., арбуз, рынок, дыня
В грузовом отсеке находились скрытые арбузы и груши, не указанные в документах Фото:

В таможенном пункте «Бугристое» Челябинской области предотвращен вывоз большого ассортимента фруктов в Казахстан. О том, что спрятанные подкарантинные фрукты обнаружил рентген, URA.RU сообщили 16 марта в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Лимоны, апельсины, мандарины, киви, виноград, гранат, груши и арбузы вывозились с территории России с нарушением действующего законодательства в области карантина растений. Рентгеном установлено, что в грузовом отсеке находились груши и арбузы, информация о которых отсутствовала в сертификате и документах», — уточнили в ведомстве.

Сертификат из-за этого признали недействительным, а вывоз в Казахстан запретили. Перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ и обязан выплатить штраф.

Ранее в Челябинскую область два дня подряд незаконно пытались ввезти одни и те же мандарины. Общий вес четырех партий составил 72 тонны.

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В таможенном пункте «Бугристое» Челябинской области предотвращен вывоз большого ассортимента фруктов в Казахстан. О том, что спрятанные подкарантинные фрукты обнаружил рентген, URA.RU сообщили 16 марта в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Лимоны, апельсины, мандарины, киви, виноград, гранат, груши и арбузы вывозились с территории России с нарушением действующего законодательства в области карантина растений. Рентгеном установлено, что в грузовом отсеке находились груши и арбузы, информация о которых отсутствовала в сертификате и документах», — уточнили в ведомстве. Сертификат из-за этого признали недействительным, а вывоз в Казахстан запретили. Перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ и обязан выплатить штраф. Ранее в Челябинскую область два дня подряд незаконно пытались ввезти одни и те же мандарины. Общий вес четырех партий составил 72 тонны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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