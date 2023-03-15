На границе Челябинской области и Казахстана перехватили груз фруктов

В грузовом отсеке находились скрытые арбузы и груши, не указанные в документах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В таможенном пункте «Бугристое» Челябинской области предотвращен вывоз большого ассортимента фруктов в Казахстан. О том, что спрятанные подкарантинные фрукты обнаружил рентген, URA.RU сообщили 16 марта в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Лимоны, апельсины, мандарины, киви, виноград, гранат, груши и арбузы вывозились с территории России с нарушением действующего законодательства в области карантина растений. Рентгеном установлено, что в грузовом отсеке находились груши и арбузы, информация о которых отсутствовала в сертификате и документах», — уточнили в ведомстве.

Сертификат из-за этого признали недействительным, а вывоз в Казахстан запретили. Перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ и обязан выплатить штраф.

Ранее в Челябинскую область два дня подряд незаконно пытались ввезти одни и те же мандарины. Общий вес четырех партий составил 72 тонны.