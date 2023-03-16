Путин ответил странам Еврозоны на угрозу коллапса российской экономики

Страны Еврозоны не замечают у себя высоких темпов инфляции, заявил Владимир Путин
Страны Еврозоны угрожают российской экономике коллапсом, не замечая высокой инфляции в собственных государствах. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Страны Еврозоны пытаются всех убедить в скором коллапсе российской экономики, а инфляция у них выше», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». По словам президента инфляция в России в апреле дойдет до целевых показателей.
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