Путин ответил странам Еврозоны на угрозу коллапса российской экономики

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Страны Еврозоны не замечают у себя высоких темпов инфляции, заявил Владимир Путин Фото:

Страны Еврозоны угрожают российской экономике коллапсом, не замечая высокой инфляции в собственных государствах. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Страны Еврозоны пытаются всех убедить в скором коллапсе российской экономики, а инфляция у них выше», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». По словам президента инфляция в России в апреле дойдет до целевых показателей.

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Страны Еврозоны угрожают российской экономике коллапсом, не замечая высокой инфляции в собственных государствах. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Страны Еврозоны пытаются всех убедить в скором коллапсе российской экономики, а инфляция у них выше», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». По словам президента инфляция в России в апреле дойдет до целевых показателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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