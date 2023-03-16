Главный проспект Екатеринбурга встал из-за ДТП у полицейского главка. Фото

17 марта 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

На Ленина, 15 столкнулись две иномарки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авария произошла на проспекте Ленина у дома №15, по соседству с которым находится главное управление МВД по Свердловской области. Из-за этого на участке наблюдается сложная дорожная ситуация, следует из информации на Яндекс. Картах. «Авария возле Ленина, 15. Столкнулись две иномарки, повреждения сильные. Владелец одной из машин по частям собирал разлетевшиеся детали, убирал с дороги», — поделилась с URA.RU читательница. В ГИБДД по Екатеринбургу добавили, что в аварии никто не пострадал, и призвали водителей быть внимательнее на дороге. По данным сервиса Яндекс. Карты, на проспекте Ленина наблюдаются 10-балльные пробки. Машины стоят от Малышева до Маршала Жукова в сторону площади Коммунаров. Из-за аварии на проспекте Ленина от Малышева до Маршала Жукова серьезные пробки Скрин: Яндекс.Карты Возле управления полиции столкнулись две иномарки Фото: telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург»

Авария произошла на проспекте Ленина у дома №15, по соседству с которым находится главное управление МВД по Свердловской области. Из-за этого на участке наблюдается сложная дорожная ситуация, следует из информации на Яндекс. Картах. «Авария возле Ленина, 15. Столкнулись две иномарки, повреждения сильные. Владелец одной из машин по частям собирал разлетевшиеся детали, убирал с дороги», — поделилась с URA.RU читательница. В ГИБДД по Екатеринбургу добавили, что в аварии никто не пострадал, и призвали водителей быть внимательнее на дороге. По данным сервиса Яндекс. Карты, на проспекте Ленина наблюдаются 10-балльные пробки. Машины стоят от Малышева до Маршала Жукова в сторону площади Коммунаров.