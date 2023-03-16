16 марта 2023

Главный проспект Екатеринбурга встал из-за ДТП у полицейского главка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Карла Либкнехта-Ленина. Екатеринбург, автомобильная авария, дтп, разбитое окно
На Ленина, 15 столкнулись две иномарки Фото:

Авария произошла на проспекте Ленина у дома №15, по соседству с которым находится главное управление МВД по Свердловской области. Из-за этого на участке наблюдается сложная дорожная ситуация, следует из информации на Яндекс. Картах.

«Авария возле Ленина, 15. Столкнулись две иномарки, повреждения сильные. Владелец одной из машин по частям собирал разлетевшиеся детали, убирал с дороги», — поделилась с URA.RU читательница. В ГИБДД по Екатеринбургу добавили, что в аварии никто не пострадал, и призвали водителей быть внимательнее на дороге.

По данным сервиса Яндекс. Карты, на проспекте Ленина наблюдаются 10-балльные пробки. Машины стоят от Малышева до Маршала Жукова в сторону площади Коммунаров.

Из-за аварии на проспекте Ленина от Малышева до Маршала Жукова в Екатеринбурге серьезные пробки
Из-за аварии на проспекте Ленина от Малышева до Маршала Жукова серьезные пробки
Возле управления полиции в Екатеринбурге столкнулись две иномарки
Возле управления полиции столкнулись две иномарки
Фото:

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Авария произошла на проспекте Ленина у дома №15, по соседству с которым находится главное управление МВД по Свердловской области. Из-за этого на участке наблюдается сложная дорожная ситуация, следует из информации на Яндекс. Картах. «Авария возле Ленина, 15. Столкнулись две иномарки, повреждения сильные. Владелец одной из машин по частям собирал разлетевшиеся детали, убирал с дороги», — поделилась с URA.RU читательница. В ГИБДД по Екатеринбургу добавили, что в аварии никто не пострадал, и призвали водителей быть внимательнее на дороге. По данным сервиса Яндекс. Карты, на проспекте Ленина наблюдаются 10-балльные пробки. Машины стоят от Малышева до Маршала Жукова в сторону площади Коммунаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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