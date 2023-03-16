В ХМАО врачи удалили миому весом более 3 кг

Хирурги удалили опухоль вместе с маткой Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Радужном (ХМАО) хирурги гинекологического отделения городской больницы удалили у 48-летней пациентки трехкилограммовую миому матки. Пресс-служба департамента здравоохранения округа сообщила, что женщину экстренно прооперировали после жалоб на боли в области живота.

«Пациентка обратилась в гинекологическое отделение в неотложном порядке 13 марта с жалобами на боли в животе. В результате проведенной операции была удалена матка с миоматозными узлами весом более 3 кг», — прокомментировал заведующий гинекологией Сергей Кудин.

По словам Кудина, операция прошла успешно. Пациентка проходит реабилитацию и сможет вернуться к обычному образу жизни после восстановления.

Ранее URA.RU писало о том, что врачи в ХМАО обнаружили у 15-летней девочки полуметровую опухоль. Тератома оказалась злокачественной и занимала всю брюшную полость.