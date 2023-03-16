16 марта 2023

В ХМАО врачи удалили миому весом более 3 кг

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, операционный блок, хирург, медицина, медицинский работник, врач, операционное отделение, лечащий врач
Хирурги удалили опухоль вместе с маткой Фото:

В Радужном (ХМАО) хирурги гинекологического отделения городской больницы удалили у 48-летней пациентки трехкилограммовую миому матки. Пресс-служба департамента здравоохранения округа сообщила, что женщину экстренно прооперировали после жалоб на боли в области живота.

«Пациентка обратилась в гинекологическое отделение в неотложном порядке 13 марта с жалобами на боли в животе. В результате проведенной операции была удалена матка с миоматозными узлами весом более 3 кг», — прокомментировал заведующий гинекологией Сергей Кудин.

По словам Кудина, операция прошла успешно. Пациентка проходит реабилитацию и сможет вернуться к обычному образу жизни после восстановления.

Ранее URA.RU писало о том, что врачи в ХМАО обнаружили у 15-летней девочки полуметровую опухоль. Тератома оказалась злокачественной и занимала всю брюшную полость.

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В Радужном (ХМАО) хирурги гинекологического отделения городской больницы удалили у 48-летней пациентки трехкилограммовую миому матки. Пресс-служба департамента здравоохранения округа сообщила, что женщину экстренно прооперировали после жалоб на боли в области живота. «Пациентка обратилась в гинекологическое отделение в неотложном порядке 13 марта с жалобами на боли в животе. В результате проведенной операции была удалена матка с миоматозными узлами весом более 3 кг», — прокомментировал заведующий гинекологией Сергей Кудин. По словам Кудина, операция прошла успешно. Пациентка проходит реабилитацию и сможет вернуться к обычному образу жизни после восстановления. Ранее URA.RU писало о том, что врачи в ХМАО обнаружили у 15-летней девочки полуметровую опухоль. Тератома оказалась злокачественной и занимала всю брюшную полость.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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