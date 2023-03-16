Пермский губернатор нацелился на Иран

Губернатор Махонин налаживает связи в Иране

Дмитрий Махонин продолжает зарубежное турне Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин налаживает связи региона с Ираном. На этой неделе он посетил Индию и Турцию, а сегодня анонсировал договоренности с Тегераном.

«Договорились с замминистра нефти Ирана об организации бизнес-миссии — они очень заинтересованы в сотрудничестве с российскими предприятиями», — пишет Махонин в Telegram. С иранским чиновником губернатор встретился на международной нефтегазовой выставке Petroleum Istanbul.

В Турции на выставке свои разработки представляют семь компаний из Прикамья: «Инкаб», «Элкам», «ЭНТЭ», «Эрис», «Кредо», «Уралпласт-Сервис» и «Живая вода». Ранее URA.RU рассказывало, что по итогам визита пермской делегации во главе с Махониным в Индию были заключены контракты и соглашения на 1,5 млрд рублей. После Индии глава Прикамья полетел в Стамбул.