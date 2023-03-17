Власти Екатеринбурга дали рестораторам методичку по оформлению террас

17 марта 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Террасы и летники Екатеринбурга хотят привести к единому стилю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мэрии Екатеринбурга представили рестораторам методические рекомендации по оформлению террас. При этом у бизнесменов остается пространство для маневра — если их проекты не вписываются в рекомендации, но интересные и аутентичные, то они могут реализовать их. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Сегодня мы встретились с руководителями крупных городских ресторанов, чтобы представить им „методические рекомендации по проектированию сезонных предприятий общественного питания“ — дизайн-код летних кафе. Презентация была необходима, чтобы в режиме диалога обсудить детали проектирования летних кафе и учесть предложения бизнеса», — объяснил начальник департамента архитектуры и градостроительства Руслан Габдрахманов. К каждому проекту обещают подходить индивидуально. Если какие-то предложения не будут вписываться в рекомендации, но хорошо впишутся в городскую среду, то их реализации препятствовать не будут. Список методических рекомендаций опубликован на сайте мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что дизайнеры разработали четыре варианта дизайн-кода для летних кафе и террас.

В мэрии Екатеринбурга представили рестораторам методические рекомендации по оформлению террас. При этом у бизнесменов остается пространство для маневра — если их проекты не вписываются в рекомендации, но интересные и аутентичные, то они могут реализовать их. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Сегодня мы встретились с руководителями крупных городских ресторанов, чтобы представить им „методические рекомендации по проектированию сезонных предприятий общественного питания“ — дизайн-код летних кафе. Презентация была необходима, чтобы в режиме диалога обсудить детали проектирования летних кафе и учесть предложения бизнеса», — объяснил начальник департамента архитектуры и градостроительства Руслан Габдрахманов. К каждому проекту обещают подходить индивидуально. Если какие-то предложения не будут вписываться в рекомендации, но хорошо впишутся в городскую среду, то их реализации препятствовать не будут. Список методических рекомендаций опубликован на сайте мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что дизайнеры разработали четыре варианта дизайн-кода для летних кафе и террас.