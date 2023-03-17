Под Екатеринбургом в лесу заблудились двое детей

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Поицейские. Курган, рюкзаки, подростки, дети, школьники, пацаны, парни, ученики
Подростки хотели дойти из Березовского в соседний поселок и заблудились в лесу Фото:

В Березовском (Свердловская область) двое детей 15 и 17 лет заблудились в лесу. По словам поисковиков, подростки шли в соседний поселок и потерялись, а теперь у них садится батарея на телефонах.

«По предварительной информации, березовчанин вместе с подругой шли пешком в сторону Монетного из Березовского. Подростки заблудились и замерзли, на телефоне садится батарея», — передает данные Единой дежурно-диспетчерской службы telegram-канал «Березовский. Сила_БГО».

К поиску подростков подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв». «Выезд основного состава на поисково-спасательные работы — потерялись двое детей в лесу. Готовность на выезд поисковых групп», — сообщили поисковики.

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В Березовском (Свердловская область) двое детей 15 и 17 лет заблудились в лесу. По словам поисковиков, подростки шли в соседний поселок и потерялись, а теперь у них садится батарея на телефонах. «По предварительной информации, березовчанин вместе с подругой шли пешком в сторону Монетного из Березовского. Подростки заблудились и замерзли, на телефоне садится батарея», — передает данные Единой дежурно-диспетчерской службы telegram-канал «Березовский. Сила_БГО». К поиску подростков подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв». «Выезд основного состава на поисково-спасательные работы — потерялись двое детей в лесу. Готовность на выезд поисковых групп», — сообщили поисковики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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