Под Екатеринбургом в лесу заблудились двое детей

В Березовском (Свердловская область) двое детей 15 и 17 лет заблудились в лесу. По словам поисковиков, подростки шли в соседний поселок и потерялись, а теперь у них садится батарея на телефонах.
«По предварительной информации, березовчанин вместе с подругой шли пешком в сторону Монетного из Березовского. Подростки заблудились и замерзли, на телефоне садится батарея», — передает данные Единой дежурно-диспетчерской службы telegram-канал «Березовский. Сила_БГО».
К поиску подростков подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв». «Выезд основного состава на поисково-спасательные работы — потерялись двое детей в лесу. Готовность на выезд поисковых групп», — сообщили поисковики.
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