Под Екатеринбургом в лесу заблудились двое детей

17 марта 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Подростки хотели дойти из Березовского в соседний поселок и заблудились в лесу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березовском (Свердловская область) двое детей 15 и 17 лет заблудились в лесу. По словам поисковиков, подростки шли в соседний поселок и потерялись, а теперь у них садится батарея на телефонах. «По предварительной информации, березовчанин вместе с подругой шли пешком в сторону Монетного из Березовского. Подростки заблудились и замерзли, на телефоне садится батарея», — передает данные Единой дежурно-диспетчерской службы telegram-канал «Березовский. Сила_БГО». К поиску подростков подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв». «Выезд основного состава на поисково-спасательные работы — потерялись двое детей в лесу. Готовность на выезд поисковых групп», — сообщили поисковики.

В Березовском (Свердловская область) двое детей 15 и 17 лет заблудились в лесу. По словам поисковиков, подростки шли в соседний поселок и потерялись, а теперь у них садится батарея на телефонах. «По предварительной информации, березовчанин вместе с подругой шли пешком в сторону Монетного из Березовского. Подростки заблудились и замерзли, на телефоне садится батарея», — передает данные Единой дежурно-диспетчерской службы telegram-канал «Березовский. Сила_БГО». К поиску подростков подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв». «Выезд основного состава на поисково-спасательные работы — потерялись двое детей в лесу. Готовность на выезд поисковых групп», — сообщили поисковики.