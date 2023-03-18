Конгрессвумен США заступилась за Путина перед Западом

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин никогда не демонстрировал планов по вторжению в Европу, заявила Марджори Грин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин никогда не демонстрировал свои планы по вторжению в Европу, чтобы об этом не говорили на Западе. Об этом рассказала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

«Я никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях свои планы по вторжению в Европу», — подчеркнула Марджори Грин британскому изданию The Independent. Она уточнила, что Великобритания в настоящий момент платить за «опосредованную войну с Россией». Конгрессвумен уточнила, что не верит в ложь, которую ей рассказывают о российском президенте.

Ранее китайские интернет-пользователи вступились за Россию в ответ на стремление Запада сменить власть в РФ. Они обвинили Запад в продолжении конфликта на Украине. Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву лидеры обсудят мир без доминирования США, передает телеканал 360. Президент Сирии Башар Асад заявил, что для противостояния господству Вашингтона в мире необходима коалиция стран, пишет RT.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С того момента на Западе начали выступать против России, а также вводить санкции.

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Президент РФ Владимир Путин никогда не демонстрировал свои планы по вторжению в Европу, чтобы об этом не говорили на Западе. Об этом рассказала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. «Я никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях свои планы по вторжению в Европу», — подчеркнула Марджори Грин британскому изданию The Independent. Она уточнила, что Великобритания в настоящий момент платить за «опосредованную войну с Россией». Конгрессвумен уточнила, что не верит в ложь, которую ей рассказывают о российском президенте. Ранее китайские интернет-пользователи вступились за Россию в ответ на стремление Запада сменить власть в РФ. Они обвинили Запад в продолжении конфликта на Украине. Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву лидеры обсудят мир без доминирования США, передает телеканал 360. Президент Сирии Башар Асад заявил, что для противостояния господству Вашингтона в мире необходима коалиция стран, пишет RT. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. С того момента на Западе начали выступать против России, а также вводить санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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